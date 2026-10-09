Más de 1,5 millones de hogares argentinos experimentan hambre

Nivel de la problemática

¿Por qué un mapa del riesgo alimentario? “No tenemos medidas y esta es la preocupación. No tenemos medidas sobre lo que está ocurriendo en el territorio, a un nivel desagregado microsocial y microterritorial, que permita, justamente, intervenciones focalizadas o universales, pero que tengan criterio del nivel de demanda y del nivel de la problemática”, dijo Salvia. Según explicó, el mapa también permite estudiar las causas y caracterizar mejor a los hogares que padecen inseguridad alimentaria. Aclaró que el estudio estima la inseguridad alimentaria severa, “que es el peor de los escenarios”, donde los hogares registran experiencias de hambre de manera frecuente, y que por eso marca un piso para la Argentina. En un país productor y exportador de alimentos, estar cerca de uno de cada 10 hogares en esa situación, y mucho más en las zonas rurales, “marca una problemática sobre la cual hay que atacar”. “Acá hay una situación completamente inaceptable”, afirmó, y planteó que el Estado “debe ser políticamente corresponsable en su solución, y no solamente las organizaciones sociales o el mercado”.