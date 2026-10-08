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Liga Tucumana: los líderes van por más en el arranque de la segunda rueda del Clausura

Comienzan las revanchas en la Primera A liguista con partidos para tods los gustos. Deportivo Aguilares pondrá en juego su puntaje ideal en Santa Ana, mientras que Talleres abrirá la fecha en Tafí Viejo.

ADELANTO. Talleres inaugurará la fecha esta tarde, cuando reciba desde las 16 a Santa Lucía.
ADELANTO. Talleres inaugurará la fecha esta tarde, cuando reciba desde las 16 a Santa Lucía.
Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • La Liga Tucumana de Fútbol inicia este jueves la segunda rueda del Torneo Clausura en varias canchas provinciales, donde los líderes buscan asegurar su pase a la fase final.
  • Talleres de Tafí Viejo abre la jornada frente a Santa Lucía, mientras que Deportivo Aguilares defenderá su puntaje ideal de 21 unidades el domingo en Santa Ana.
  • Esta etapa de revanchas definirá qué equipos clasificarán a la fase definitoria y quiénes quedarán sin margen de error en la lucha por el título liguista.
Resumen generado con IA

Arrancan las revanchas en el Torneo Clausura de la Liga Tucumana de Fútbol. Con Talleres de Tafí Viejo, Argentinos del Norte, Garmendia FC, San Fernando, Concepción FC y Deportivo Aguilares como líderes de sus zonas, la segunda rueda se pondrá en marcha con partidos clave tanto para los que mandan arriba como para los que buscan prenderse en la pelea por la clasificación.

Talleres, uno de los cuatro invictos del torneo, abrirá la acción este jueves. Desde las 16, el "León" taficeño recibirá a Santa Lucía FC en la Villa Obrera por el interzonal A-D.

La fecha continuará el viernes con tres encuentros. A las 16, Almirante Brown y el puntero San Fernando jugarán en Lules un choque clave por el Grupo D. A la misma hora, por el F, Graneros será local ante San Lorenzo de Santa Ana. Por la noche, a partir de las 21, Amalia recibirá a San Martín en Villa Amalia por el Grupo B.

El sábado la actividad se multiplicará con seis partidos. Por el Grupo B, a las 17, San Antonio recibirá en Ranchillos al líder Argentinos del Norte. Por el C, a las 16, Garmendia FC defenderá la punta ante San Lorenzo de Delfín Gallo, mientras que a las 17 chocarán Sportivo Guzmán y San Juan en el interzonal B-C. Además, desde las 16 habrá acción en el Grupo E con Alto Verde-La Providencia y Santa Rosa-Ñuñorco, más el cruce entre Sportivo Trinidad y Deportivo Llorens por el F.

El domingo se completará la fecha con siete partidos, donde sobresale la visita de Deportivo Aguilares a Santa Ana. El "Celeste" es el gran dominador del campeonato: ganó los siete partidos que jugó, tiene puntaje ideal (21 puntos) y buscará sostener la racha fuera de casa.

Ese mismo día se medirán San José-Villa Mitre (Grupo A); Lastenia-Atlético Concepción y Cruz Alta-Unión del Norte (Grupo C); Bella Vista-San Pablo (Grupo D); San Ramón-Unión Simoca (Grupo E); y Jorge Newbery-Deportivo Marapa (Grupo F).

El cierre llegará durante la semana.

El martes, por el grupo A, Juventud Unida jugará ante All Boys y por el B Atletico Tucumán chocará con Tucumán Central en San Jorge.
El miércoles se bajará el telón con tres partidos: por el grupo A, Central Norte recibirá a Estación Experimental. Por el grupo D Famaillá será local ante Ateneo Parroquial Alderetes y por el E Azucarera Argentina hará lo propio frente a Concepción FC.

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