Liga Tucumana: los líderes van por más en el arranque de la segunda rueda del Clausura

El sábado la actividad se multiplicará con seis partidos. Por el Grupo B, a las 17, San Antonio recibirá en Ranchillos al líder Argentinos del Norte. Por el C, a las 16, Garmendia FC defenderá la punta ante San Lorenzo de Delfín Gallo, mientras que a las 17 chocarán Sportivo Guzmán y San Juan en el interzonal B-C. Además, desde las 16 habrá acción en el Grupo E con Alto Verde-La Providencia y Santa Rosa-Ñuñorco, más el cruce entre Sportivo Trinidad y Deportivo Llorens por el F.