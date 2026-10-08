Tormentas, granizo y vientos intensos: las provincias bajo alerta amarilla y naranja este jueves

Resumen para apurados
- El SMN emitió alertas naranja y amarilla por tormentas, granizo y ráfagas para este jueves en varias provincias del país ante el avance de un frente de mal tiempo.
- El fenómeno afecta al Litoral con lluvias de hasta 100 mm y ráfagas intensas, mientras que rige alerta por vientos de más de 100 km/h en el norte y oeste argentino.
- El organismo mantiene bajo vigilancia las áreas críticas ante posibles anegamientos, daños materiales y eventuales nevadas aisladas en zonas cordilleranas.
El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió para este jueves 8 de octubre una serie de alertas naranjas y amarillas por tormentas, lluvias y vientos fuertes que afectan a distintas zonas de la Argentina. Si bien las precipitaciones serán menores que durante los últimos días, algunas regiones podrían registrar fenómenos intensos.
Alerta naranja por tormentas: las provincias afectadas
El alerta naranja por tormentas alcanza a sectores de Corrientes, Misiones, Santa Fe y Chaco, donde se esperan condiciones meteorológicas adversas. De acuerdo con el SMN, en estas áreas podrían registrarse lluvias abundantes en períodos cortos, granizo de distintos tamaños, intensa actividad eléctrica y ráfagas fuertes, que en algunos casos podrían superar los 90 kilómetros por hora.
El organismo prevé acumulados de precipitación de entre 40 y 100 milímetros, aunque los registros podrían ser superiores de manera puntual, especialmente en Corrientes.
Dónde rige el alerta amarilla por tormentas
El alerta amarilla por tormentas comprende a otras zonas de Corrientes, Misiones, Santa Fe y Chaco, además de sectores de Formosa, Santiago del Estero y Córdoba.
En estas regiones se esperan precipitaciones acumuladas de entre 30 y 50 milímetros, aunque los valores pueden variar de acuerdo con la zona.
Alerta amarilla por lluvias: qué provincias están afectadas
El SMN también emitió un alerta amarilla por lluvias intensas para el este de Buenos Aires, además de sectores de Río Negro, La Pampa y Mendoza.
En estos lugares se estiman acumulados de entre 10 y 30 milímetros, con la posibilidad de que los registros sean superiores de manera localizada. En las áreas más elevadas de la cordillera, además, no se descarta la presencia de precipitaciones en forma de nieve.
Alerta por vientos fuertes en el norte y oeste
Por otra parte, Jujuy, Salta, La Rioja y Catamarca se encuentran bajo alerta amarilla por vientos fuertes. Según el organismo meteorológico, se esperan vientos del sector oeste con velocidades de entre 50 y 70 kilómetros por hora, mientras que las ráfagas podrían superar los 100 kilómetros por hora.
El escenario meteorológico mantiene bajo vigilancia a varias provincias durante este jueves, con especial atención en las zonas alcanzadas por los niveles de alerta más elevados.