Tabaco: la transfomación hacia una industria sin humo

La ilegalidad

El negocio descripto afronta una competencia desleal que es la ilegalidad. Se calcula que en América Latina y Canadá se consumieron 77.000 millones de cigarrillos ilegales, lo cual arrojó una pérdida de 8.500 millones de dólares en la recaudación impositiva. A la hora de hacer comparaciones, se calcula que se podrían haber construido más de 50 hospitales en el continente o decenas de miles de aulas. En la Argentina el consumo de cigarrillos ilegales representa el 10 por ciento aproximadamente del total. Sobre 36.300 millones de cigarrillos, el 10,7% fue ilícito y las pérdidas estimadas de recaudación impositiva llegan a los 332 millones de dólares. En Brasil, la situación es mucho peor ya que cuatro de cada 10 cigarrillos que se consumen son ilegales y, por lo tanto, el Estado deja de percibir unos 2.600 millones de dólares.