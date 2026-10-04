SociedadENTREVISTA | ROSANA GUBER

Aquella noche infernal de Monte Longdon: la otra cara del combate decisivo en Malvinas

A 44 años del conflicto, la antropóloga advierte que todavía no se produjo una reconstrucción integral de lo sucedido militarmente en las islas. Su libro procura avanzar en ese sentido. “Nuestra mirada nos permite entender un pedacito, que no es todo Malvinas, pero es muy interesante”, destaca

EL EQUIPO Y LA OBRA FINAL. El trabajo los llevó a recorrer el campo de batalla, a unos 10 kilómetros de Puerto Argentino.
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Guillermo Monti
Por Guillermo Monti Hace 3 Hs

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