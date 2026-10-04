Aquella noche infernal de Monte Longdon: la otra cara del combate decisivo en Malvinas
A 44 años del conflicto, la antropóloga advierte que todavía no se produjo una reconstrucción integral de lo sucedido militarmente en las islas. Su libro procura avanzar en ese sentido. “Nuestra mirada nos permite entender un pedacito, que no es todo Malvinas, pero es muy interesante”, destaca
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