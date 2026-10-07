Quién es Víctor Saldaño, el argentino que lleva 30 años en el corredor de la muerte y hace un último intento por salvarse

Tras la fallida ejecución de Christa Pike por la falla médica que resultó en la suspensión del procedimiento y la consecuente agonía de la acusada, las discusiones globales sobre la legalidad de la pena de muerte, los métodos utilizados y las investigaciones previas a la condena volvieron a reiniciarse. En ese mismo corredor aguarda Víctor Saldaño, el cordobés encerrado en la Unidad Allan B. Polunsky del Departamento de Justicia Criminal de Texas que entró de forma ilegal a los Estados Unidos en 1995 y en 1996 fue sentenciado a la pena máxima luego de un robo y un asesinato.