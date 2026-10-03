Del 10 de Diego a las Malvinas: las banderas que palpitan Argentina-Burkina Faso

Del último Mundial, que terminó con la derrota en la final ante España, se quedó con otra cosa. "Fue impresionante. Fuimos campeones, es lo que le digo a todo el mundo: ¿qué es más importante, las Malvinas o una Copa del Mundo?", planteó. El hincha estuvo en la cancha cuando los jugadores desplegaron la bandera de Malvinas tras el 2-1 sobre Inglaterra. "No sé si me sorprendió. En el momento, con la adrenalina de estar festejando, uno no se da cuenta de lo que está pasando. Después, cuando empezás a bajar y ves toda la repercusión, ahí lo ves", reconoció.