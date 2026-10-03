Del 10 de Diego a las Malvinas: las banderas que palpitan Argentina-Burkina Faso

Resumen para apurados
- Hinchas desplegaron banderas gigantes de Maradona y Malvinas en la previa del amistoso Argentina-Burkina Faso junto al Monumental, en Buenos Aires, para apoyar a la Selección.
- Las telas rememoran hitos del Mundial de Qatar y la semifinal contra Inglaterra, impulsadas por simpatizantes que acompañan al conjunto nacional en sus diversas presentaciones.
- La manifestación reafirma la comunión popular con el ciclo de Scaloni y anticipa un clima emotivo de cara a la próxima presentación frente a Benín en el Monumental.
DESDE BUENOS AIRES. - La previa empezó lejos de las tribunas. En la esquina de Libertador y Udaondo, a pasos del Monumental, dos banderas se robaron las miradas horas antes del amistoso entre la selección argentina y Burkina Faso: una enorme, con el “10” de Diego Maradona, y otra con la frase que recorrió el mundo en julio: "Las Malvinas son argentinas".
Detrás de la primera está Daniel Mases, hincha de Mataderos y creador de las banderas de su grupo. La idea, contó, nació mientras preparaba el viaje a Qatar 2022. "Veía los banderazos de todas las selecciones y siempre eran cabecitas saltando. Pensé que Argentina tenía que hacer algo distinto", explicó. Así surgió la bandera, que viajó a aquel Mundial y este año también estuvo en Estados Unidos.
Del último Mundial, que terminó con la derrota en la final ante España, se quedó con otra cosa. "Fue impresionante. Fuimos campeones, es lo que le digo a todo el mundo: ¿qué es más importante, las Malvinas o una Copa del Mundo?", planteó. El hincha estuvo en la cancha cuando los jugadores desplegaron la bandera de Malvinas tras el 2-1 sobre Inglaterra. "No sé si me sorprendió. En el momento, con la adrenalina de estar festejando, uno no se da cuenta de lo que está pasando. Después, cuando empezás a bajar y ves toda la repercusión, ahí lo ves", reconoció.
La caída en la final no movió un centímetro su amor por la camiseta. "Somos hinchas de los colores. Pasó el Diego, va a pasar Messi y vamos a seguir estando", sostuvo. Si tuviera enfrente al capitán, el mensaje ya está escrito: "Como dice la bandera: gracias, Leo. Gracias por elegir ser argentino. Sabemos que se fue muy chico y que le pusieron sobre la mesa otra nacionalidad, pero eligió ser argentino. Gracias por las alegrías, los partidos, los goles, las Copas América. Por todo, gracias, Leo".
Una sábana hecha símbolo
En la misma esquina, Federico, custodiaba la otra bandera, una réplica de la que se hizo famosa en el Mundial. "Esta se armó rápido, porque es impresa. La de allá tengo entendido que la armaron en un hotel: la dibujaron sobre una sábana", explicó. Aquella semifinal todavía le acelera el pulso. "Fue increíble. Si me das un partido así y me decís que los próximos cinco van a ser iguales, dámelos. Empezar perdiendo 1 a 0, sufriendo, y darlo vuelta a puro huevo en el final. Espectacular".
Para él, la causa trasciende cualquier resultado. "Desde que nacimos fue así y siempre va a ser así. Son argentinas, y en algún momento volverán a ser argentinas", afirmó. Tampoco esquivó la polémica. "Sé que esa bandera repercutió mucho, y dejame tener mis sospechas de que en la final pasaron cosas raras".
La previa también tuvo su susto. "Cuando ayer a las seis de la tarde me dijeron que estaban varados en Marruecos, pensé: 'Esto tiene pinta de que lo pasan para el domingo'. Pero al final viajaron, así que se jugará", relató. Sus expectativas, en cambio, no tienen dudas. "Argentina va a seguir ganando porque tiene jugadores impresionantes. Los pibes que están saliendo son increíbles y, si Scaloni arma lo que sabe armar, que es un equipo, vamos a seguir compitiendo hasta el final".
Ante la pregunta por Messi, la emoción le ganó a las palabras. "Primero, creo que me pondría a llorar. Lo tengo tatuado en la pierna con la Copa del Mundo. Por él me vi 2.000 partidos del Barcelona; no me interesa Barcelona, pero quería que ganara por él. Es magia pura. Gracias eternas", confesó. El martes, contra Benín y otra vez en el Monumental, la Selección despedirá a su capitán, y el hincha no piensa faltar. "Nosotros vamos a todos los partidos que juega Argentina. Estamos en todos lados".