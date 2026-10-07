La historia del poncho catamarqueño de La Sole que terminó en manos de un jugador de la Selección

Resumen para apurados
- En el Monumental, Soledad Pastorutti cambió su poncho catamarqueño por la camiseta de Agustín Giay, quien le propuso el trueque tras la despedida de Lionel Messi.
- La prenda artesanal fue creada en Catamarca por el taller Rúa Chaky y obsequiada a la cantante en julio, antes de que la luciera al entonar "Brindis" en la cancha.
- El intercambio visibiliza a nivel nacional el arte textil catamarqueño, conectando la tradición folclórica con una de las noches más trascendentes del fútbol argentino.
La Sole regresó al escenario de la última Fiesta Nacional del Poncho ataviada de artículos de cotillón y la remera oficial de la Selección Argentina. Pronto, la artista vio reflejada aquella camiseta en uno de sus artículos favoritos, resguardado en una caja cuidadosamente barnizada y con una delicada tapa de cristal: un poncho diseñado meticulosamente entre colores manteca y turquesas. Aquella pieza se transformaría luego en una de las imágenes más recordadas de un momento que algunos no quisieran pensar: la despedida de Lionel Messi. Aquel poncho entregado como obsequio de la provincia de Catamarca fue la enseña que marcó la salida del Capitán este martes, el baluarte que uno de los jugadores se llevó y la escena que inundó el momento de “Brindis” al terminar el día que, entre agradecimientos y llantos, pocos querían celebrar.
“De las cosas más lindas que me regalaron”, advirtió la Sole hace dos meses frente a miles de personas que se congregaron en la Fiesta Nacional del Poncho en Catamarca para disfrutar de la música de la artista. “Me lo voy a poner más que revolearlo”, advirtió la referente del folklore argentino, quien cumplió su misión más allá de un eventual festival, sino que con orgullo lo llevó hasta el estadio Monumental para lucirlo en uno de los días históricos para el fútbol argentino: el día en que Leo Messi se despidió de la Selección Argentina.
El orgullo textil que deslumbró en Núñez
Detrás de esa prenda que encandiló a miles de espectadores hay una trama de maestrazgo artesanal e identidad norteña. Confeccionado por los reconocidos artesanos Graciela Carrasco y Ramón Baigorria, referentes del taller Rúa Chaky, el poncho bandera fue entregado a la artista de Arequito el pasado 19 de julio durante la tercera luna de la 55ª edición de la Fiesta Nacional e Internacional del Poncho. En aquella velada, en la que la cantante celebró tres décadas de trayectoria e interpretó "Paisaje de Catamarca", fue la propia ministra de Cultura, Turismo y Deporte de la provincia, Daiana Roldán, quien le hizo entrega de esta obra hilada con técnicas ancestrales.
El cruce entre la artesanía del Norte y la épica deportiva alcanzó su momento culminante en Núñez, tras la victoria 3-0 frente a Benín. Cubierta por el poncho catamarqueño, Soledad saltó al terreno de juego para entonar las estrofas de "Brindis", la canción que se convirtió en el himno indiscutido de las gestas de la Scaloneta. Al cerrar su actuación entre lágrimas y cánticos compartidos con la muchedumbre, la artista se acercó a Messi para brindarle un emotivo abrazo en su último partido oficial luciendo la camiseta celeste y blanca.
El insólito intercambio en pleno campo de juego
Sin embargo, el destino de la prenda tomó un rumbo insólito sobre el final de la noche. Entre la maraña de emociones que rodeaba al plantel, Agustín Giay se transformó en uno de los grandes protagonistas de la trastienda. El defensor del Palmeiras, de apenas 22 años, había llegado a esta convocatoria histórica de forma imprevista debido a una seguidilla de lesiones que sufrió el plantel dirigido por Lionel Scaloni. Tras cumplir el sueño de ser titular en el Monumental en semejante cita, el juvenil no quiso quedarse al margen del recuerdo cultural que desfilaba por la cancha.
Mientras el capitán rosarino tomaba el micrófono para brindar su discurso final ante un estadio repleto y conmocionado, Giay se acercó sigilosamente hacia Soledad Pastorutti. Deslumbrado por la calidez del tejido y el valor simbólico de la prenda bandera, el ex San Lorenzo no dudó en interrumpir la solemnidad del momento para hacerle una propuesta directa a la cantante: intercambiar el codiciado poncho catamarqueño por la camiseta con la que acababa de debutar en la Selección Mayor. Sorprendida pero sonriente ante la soltura del oriundo de San Carlos Centro, "La Sole" accedió al trueque en pleno campo de juego, sellando una anécdota inolvidable en la que el arte textil de Catamarca terminó guardado en el bolso de una de las grandes promesas del fútbol argentino.