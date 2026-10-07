La historia del poncho catamarqueño de La Sole que terminó en manos de un jugador de la Selección

La Sole regresó al escenario de la última Fiesta Nacional del Poncho ataviada de artículos de cotillón y la remera oficial de la Selección Argentina. Pronto, la artista vio reflejada aquella camiseta en uno de sus artículos favoritos, resguardado en una caja cuidadosamente barnizada y con una delicada tapa de cristal: un poncho diseñado meticulosamente entre colores manteca y turquesas. Aquella pieza se transformaría luego en una de las imágenes más recordadas de un momento que algunos no quisieran pensar: la despedida de Lionel Messi. Aquel poncho entregado como obsequio de la provincia de Catamarca fue la enseña que marcó la salida del Capitán este martes, el baluarte que uno de los jugadores se llevó y la escena que inundó el momento de “Brindis” al terminar el día que, entre agradecimientos y llantos, pocos querían celebrar.