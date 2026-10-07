¿Por qué Pedro Sánchez anticipa la votación en España?

El peso de la extrema derecha

Las encuestas sitúan al Partido Popular (PP), principal formación de la oposición, por delante de los socialistas, aunque sin mayoría absoluta. En ese escenario, la extrema derecha de Vox, actual tercera fuerza política y en ascenso, podría convertirse en árbitro de la gobernabilidad. El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, afirma que desea “gobernar en solitario”, pero dice que no va a “demonizar” a Vox, dejando abierta la puerta a negociar con ellos. Ambos partidos dirigen juntos varias regiones.