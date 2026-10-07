¿Por qué Pedro Sánchez anticipa la votación en España?

MADRID, España.- Golpeado por la crisis de la vivienda y cercado por varios frentes internos, el presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, redobla la apuesta y se juega un nuevo mandato en las elecciones anticipadas del 29 de noviembre. Estos son los puntos clave de estas elecciones originalmente pautadas para mediados de 2027 y que adelantó Sánchez, en el poder desde 2018.
La dramática crisis de la vivienda
En una jugada política arriesgada, el dirigente socialista de 54 años anunció el adelanto electoral después de que el Congreso rechazara un paquete de medidas destinado a atajar la crisis de la vivienda.
Los decretos eran la respuesta del gobierno a la ola de protestas desatada tras el desalojo de Maricarmen Abascal, una mujer de 87 años que fue expulsada del apartamento de Madrid en el que había vivido durante siete décadas, después de que la empresa propietaria intentara elevar fuertemente su alquiler.
Las protestas incluyeron acampadas en la Puerta del Sol, en el corazón de Madrid, y movilizaciones en varias ciudades del país.
Como otros países europeos, España afronta un fuerte encarecimiento de alquileres y de precio de vivienda, un fenómeno que colectivos sociales atribuyen, entre otros factores, a la expansión de los alquileres turísticos y la actividad de grandes inversores inmobiliarios. Sánchez busca capitalizar ese malestar social y pide otro mandato para resolver cuestiones como el acceso a la vivienda.
La cuestión migratoria
La campaña arranca con la crisis migratoria de Ceuta, aún sin resolver. Desde la entrada de decenas de miles de migrantes procedentes de Marruecos a fines de julio, centenares de personas continúan en campamentos improvisados, alimentando la tensión en este enclave norafricano español de unos 80.000 habitantes.
El rey de España, Felipe VI, tiene previsto ir a Ceuta el 13 de octubre, la primera vez desde su proclamación en 2014. El viaje tiene una dimensión diplomática sensible porque Marruecos reivindica la soberanía de Ceuta y Melilla, el otro enclave español norafricano que también visitará el monarca.
Sánchez, quien a contracorriente de otros países europeos mantiene un discurso de apertura hacia la inmigración, ha recibido muchas críticas por su manejo de esta crisis. Un manejo que, según analistas, beneficia a la extrema derecha, que con su duro discurso antimigratorio ha calificado de “invasión” lo ocurrido en Ceuta.
El peso de la extrema derecha
Las encuestas sitúan al Partido Popular (PP), principal formación de la oposición, por delante de los socialistas, aunque sin mayoría absoluta. En ese escenario, la extrema derecha de Vox, actual tercera fuerza política y en ascenso, podría convertirse en árbitro de la gobernabilidad. El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, afirma que desea “gobernar en solitario”, pero dice que no va a “demonizar” a Vox, dejando abierta la puerta a negociar con ellos. Ambos partidos dirigen juntos varias regiones.