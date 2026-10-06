"Es la persona más importante de mi vida": tiene 12 años, vio a Messi ganar todo con la Selección y hoy lo despide

Resumen para apurados
- Eliseo Saavedra, un hincha de 12 años, asiste hoy a la despedida de Lionel Messi de la Selección en el Monumental para homenajear a su máximo ídolo deportivo.
- El joven empezó a ver fútbol en 2021 y solo conoció la era dorada de títulos del capitán albiceleste, sin presenciar las históricas finales perdidas del pasado.
- El caso refleja el impacto del adiós del astro en una nueva generación de aficionados que aprendió a amar el deporte exclusivamente a través de sus triunfos.
"Literalmente, me dio toda la alegría en los últimos años. Si no estuviera él, no sé si me hubiera empezado a gustar la pelota", explicó. Su historia con Lionel Messi es reciente. "Me empezó a interesar jugar a la pelota y ahí empecé a ver mucho, más o menos en 2021, en la Copa América", recordó el tucumano Eliseo Saavedra.
El joven pertenece a una generación de hinchas que conoció la época dorada sin pasar por el sufrimiento. No vio la final perdida ante Alemania en el Mundial de Brasil 2014 ni las dos derrotas ante Chile en las Copas América de 2015 y 2016. Tampoco la renuncia del capitán después de la última de esas finales. Para él, Messi siempre fue campeón: la Copa América 2021 en el Maracaná, la Finalissima 2022, el Mundial de Qatar y la Copa América 2024.
Por eso, el adiós se le hace cuesta arriba. "Es difícil. Es duro, es raro. Un fútbol sin Messi es algo que nunca vi y cuesta aceptarlo, pero hay que dejarlo ir", reconoció. ¿Se imagina el fútbol sin él? "La verdad es que no. Sin que pelee el Balón de Oro o la Bota de Oro, sin que pelee títulos, sin que ayude a un club casi sin historia, como Inter Miami", enumeró.
Entre sus recuerdos más fuertes están los del último Mundial. Uno de ellos es el partido ante Egipto, por los octavos de final: la Argentina perdía 2-0 y lo ganó 3-2, con goles de Cristian Romero, Messi y Enzo Fernández en el último cuarto de hora. "Lo remontamos en los últimos minutos. Creo que grabamos un video todos gritando y llorando", contó. El de Messi, además, fue su último gol con la Selección.
También guarda un lugar especial para el partido ante Cabo Verde, por los 16avos de final, que la Argentina ganó 3-2 en el alargue y en el que el capitán abrió el marcador. Aquel Mundial terminó con la primera final que la Selección perdió desde que él la sigue, ante España. Aun así, esas noches vividas a los gritos ya forman parte de la colección de recuerdos de un chico que creció con el “10” como referencia.
Gracias por todo
Cuando le preguntan qué le agradecería al capitán, la respuesta le sale como una lista. "Todos los partidos y todos los goles. El de Egipto, el de Cabo Verde, todos los Mundiales, la Copa América", resumió. Esta noche, a los 12 años, le tocará despedirlo. Le quedarán los videos, los gritos y una certeza: sin Messi, quizá nunca se habría enamorado del fútbol.