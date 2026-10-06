"Es la persona más importante de mi vida": tiene 12 años, vio a Messi ganar todo con la Selección y hoy lo despide

También guarda un lugar especial para el partido ante Cabo Verde, por los 16avos de final, que la Argentina ganó 3-2 en el alargue y en el que el capitán abrió el marcador. Aquel Mundial terminó con la primera final que la Selección perdió desde que él la sigue, ante España. Aun así, esas noches vividas a los gritos ya forman parte de la colección de recuerdos de un chico que creció con el “10” como referencia.