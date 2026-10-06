La emotiva historia de Messi a los 11 años: caminó solo hasta un cementerio para visitar a su abuela
Mucho antes de convertirse en una leyenda del fútbol, Lionel Messi protagonizó una historia de infancia que permite entender el vínculo que tenía con su abuela Celia. A los 11 años, decidió emprender junto a un amigo una larga caminata hasta el cementerio para visitar su tumba.
Resumen para apurados
- A los 11 años, Lionel Messi caminó junto a un amigo hasta un cementerio en Rosario para visitar la tumba de su abuela Celia, clave en sus inicios futbolísticos.
- La travesía a pie duró horas por zonas desconocidas. Celia lo acompañaba a las divisiones infantiles y defendía su presencia en la cancha antes de su fallecimiento.
- El vínculo con su abuela perdura en su carrera: inspiró su icónica celebración señalando al cielo tras cada gol, un símbolo emotivo presente en su legado deportivo.
Hay recuerdos de la infancia que explican mucho más que cualquier estadística. En el caso de Lionel Messi, uno de ellos quedó registrado en el documental Messi, estrenado en 2014, y volvió a ser recordado en televisión.
La historia ocurrió cuando Lionel tenía apenas 11 años. Su abuela materna, Celia Olivera de Cuccittini, ya había fallecido, pero su ausencia no había borrado la enorme importancia que tenía para el pequeño futbolista.
Celia había sido una figura fundamental durante sus primeros años. Lo acompañaba en las inferiores, estaba pendiente de sus partidos y hasta discutía con los entrenadores cuando consideraba que Lionel debía estar dentro de la cancha.
El día que Messi quiso visitar la tumba de su abuela
Según recordó un amigo de la infancia en el documental, un día Messi le hizo un pedido que terminó convirtiéndose en una verdadera aventura.
“Acompañame al cementerio a ver a mi abuela”, le dijo.
Los dos eran apenas unos chicos y conocían principalmente las calles cercanas a su barrio. El cementerio quedaba lejos y el trayecto implicaba atravesar zonas que no conocían.
El amigo aceptó acompañarlo. Así comenzó una caminata que, con el paso de los años, quedó grabada como una de las historias más emotivas de la infancia de Messi.
Una travesía por Rosario
Los dos chicos avanzaron durante horas por distintos barrios. El amigo de Messi recordó que algunas personas los observaban al verlos caminar solos y bien vestidos por zonas alejadas de su barrio.
La distancia y el desconocimiento del camino no fueron suficientes para que Lionel desistiera.
Finalmente lograron llegar al cementerio. Allí, el pequeño Messi pudo cumplir con su objetivo: visitar la tumba de su abuela.
El viaje de regreso tampoco fue sencillo. Según el relato incluido en el documental, tardaron muchísimo tiempo en volver a su casa.
La abuela Celia, una figura fundamental para Messi
La relación entre Messi y su abuela fue especialmente importante durante sus primeros años como futbolista.
Celia fue una de las personas que más lo acompañó cuando comenzaba a jugar en las divisiones infantiles. Su apoyo fue tan significativo que, después de su muerte, Lionel encontró una manera de mantenerla presente.
Cada vez que Messi marca un gol y levanta la mirada hacia el cielo, el gesto está asociado al recuerdo de su abuela.
Su figura quedó ligada para siempre a la historia del futbolista y a sus primeros pasos con una pelota.