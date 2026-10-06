DeportesFútbol

La emotiva historia de Messi a los 11 años: caminó solo hasta un cementerio para visitar a su abuela

Mucho antes de convertirse en una leyenda del fútbol, Lionel Messi protagonizó una historia de infancia que permite entender el vínculo que tenía con su abuela Celia. A los 11 años, decidió emprender junto a un amigo una larga caminata hasta el cementerio para visitar su tumba.

La emotiva historia de Messi a los 11 años: caminó solo hasta un cementerio para visitar a su abuela
La emotiva historia de Messi a los 11 años: caminó solo hasta un cementerio para visitar a su abuela
Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • A los 11 años, Lionel Messi caminó junto a un amigo hasta un cementerio en Rosario para visitar la tumba de su abuela Celia, clave en sus inicios futbolísticos.
  • La travesía a pie duró horas por zonas desconocidas. Celia lo acompañaba a las divisiones infantiles y defendía su presencia en la cancha antes de su fallecimiento.
  • El vínculo con su abuela perdura en su carrera: inspiró su icónica celebración señalando al cielo tras cada gol, un símbolo emotivo presente en su legado deportivo.
Resumen generado con IA

Hay recuerdos de la infancia que explican mucho más que cualquier estadística. En el caso de Lionel Messi, uno de ellos quedó registrado en el documental Messi, estrenado en 2014, y volvió a ser recordado en televisión.

La historia ocurrió cuando Lionel tenía apenas 11 años. Su abuela materna, Celia Olivera de Cuccittini, ya había fallecido, pero su ausencia no había borrado la enorme importancia que tenía para el pequeño futbolista.

Celia había sido una figura fundamental durante sus primeros años. Lo acompañaba en las inferiores, estaba pendiente de sus partidos y hasta discutía con los entrenadores cuando consideraba que Lionel debía estar dentro de la cancha.

El día que Messi quiso visitar la tumba de su abuela

Según recordó un amigo de la infancia en el documental, un día Messi le hizo un pedido que terminó convirtiéndose en una verdadera aventura.

“Acompañame al cementerio a ver a mi abuela”, le dijo.

Los dos eran apenas unos chicos y conocían principalmente las calles cercanas a su barrio. El cementerio quedaba lejos y el trayecto implicaba atravesar zonas que no conocían.

El amigo aceptó acompañarlo. Así comenzó una caminata que, con el paso de los años, quedó grabada como una de las historias más emotivas de la infancia de Messi.

La emotiva historia de Messi a los 11 años: caminó solo hasta un cementerio para visitar a su abuela

Una travesía por Rosario

Los dos chicos avanzaron durante horas por distintos barrios. El amigo de Messi recordó que algunas personas los observaban al verlos caminar solos y bien vestidos por zonas alejadas de su barrio.

La distancia y el desconocimiento del camino no fueron suficientes para que Lionel desistiera.

Finalmente lograron llegar al cementerio. Allí, el pequeño Messi pudo cumplir con su objetivo: visitar la tumba de su abuela.

El viaje de regreso tampoco fue sencillo. Según el relato incluido en el documental, tardaron muchísimo tiempo en volver a su casa.

La abuela Celia, una figura fundamental para Messi

La relación entre Messi y su abuela fue especialmente importante durante sus primeros años como futbolista.

Celia fue una de las personas que más lo acompañó cuando comenzaba a jugar en las divisiones infantiles. Su apoyo fue tan significativo que, después de su muerte, Lionel encontró una manera de mantenerla presente.

Cada vez que Messi marca un gol y levanta la mirada hacia el cielo, el gesto está asociado al recuerdo de su abuela.

Su figura quedó ligada para siempre a la historia del futbolista y a sus primeros pasos con una pelota.

Temas Lionel Messi
Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
“Messi y los gigantes”: se conoció el tráiler de la serie animada de Lionel Messi y hay una sorpresa argentina

“Messi y los gigantes”: se conoció el tráiler de la serie animada de Lionel Messi y hay una sorpresa argentina

Quiénes son y a qué se dedican los tres hermanos de Lionel Messi

Quiénes son y a qué se dedican los tres hermanos de Lionel Messi

Scaloni valoró la actitud de la Selección y anticipó la despedida de Messi: “Va a ser inolvidable”

Scaloni valoró la actitud de la Selección y anticipó la despedida de Messi: “Va a ser inolvidable”

El último baile de Messi: este sábado, LA GACETA entrega un póster exclusivo

El último baile de Messi: este sábado, LA GACETA entrega un póster exclusivo

Lionel Messi llegó al país y crece la expectativa por su presencia en el Monumental

Lionel Messi llegó al país y crece la expectativa por su presencia en el Monumental

Lo más popular
Cómo China usa 27 espejos gigantes para descongelar el suelo y construir una megapresa en la montaña
1

Cómo China usa 27 espejos gigantes para descongelar el suelo y construir una megapresa en la montaña

¿Se podrá saber cuánta gente vende droga al narcomenudeo en Tucumán?
2

¿Se podrá saber cuánta gente vende droga al narcomenudeo en Tucumán?

El Salí es un río de desechos cloacales cuando atraviesa el Gran Tucumán
3

El Salí es un río de desechos cloacales cuando atraviesa el Gran Tucumán

Argentina-Benín: hora, TV, formaciones y todo lo que hay que saber de la última noche de Messi con la Selección
4

Argentina-Benín: hora, TV, formaciones y todo lo que hay que saber de la última noche de Messi con la Selección

Dolor y mensajes de despedida por la muerte de una jugadora de hockey de Universitario
5

Dolor y mensajes de despedida por la muerte de una jugadora de hockey de Universitario

Ranking notas premium
Jaldo-Manzur, de compañeros de fórmula a enemigos
1

Jaldo-Manzur, de compañeros de fórmula a enemigos

¿Se podrá saber cuánta gente vende droga al narcomenudeo en Tucumán?
2

¿Se podrá saber cuánta gente vende droga al narcomenudeo en Tucumán?

El Salí es un río de desechos cloacales cuando atraviesa el Gran Tucumán
3

El Salí es un río de desechos cloacales cuando atraviesa el Gran Tucumán

Sacau: qué cambiará en las carreras de la UNT desde 2027
4

Sacau: qué cambiará en las carreras de la UNT desde 2027

Mercado de la Ciudad: el municipio abre la licitación para el alquiler de locales
5

Mercado de la Ciudad: el municipio abre la licitación para el alquiler de locales

Más Noticias
Cinco paralelismos de San Martín entre la temporada actual y la B Nacional 2016/17

Cinco paralelismos de San Martín entre la temporada actual y la B Nacional 2016/17

El Salí es un río de desechos cloacales cuando atraviesa el Gran Tucumán

El Salí es un río de desechos cloacales cuando atraviesa el Gran Tucumán

Despedida de Messi: quiénes serán los grandes ausentes entre los campeones del mundo

Despedida de Messi: quiénes serán los grandes ausentes entre los campeones del mundo

Cómo China usa 27 espejos gigantes para descongelar el suelo y construir una megapresa en la montaña

Cómo China usa 27 espejos gigantes para descongelar el suelo y construir una megapresa en la montaña

Los Guepardos, un rival inédito: quién es Benín, el equipo que tendrá enfrente Messi en su despedida

Los "Guepardos", un rival inédito: quién es Benín, el equipo que tendrá enfrente Messi en su despedida

Qué artistas cantarán y qué sorpresa guarda la AFA: todo lo que pasará en la despedida de Lionel Messi

Qué artistas cantarán y qué sorpresa guarda la AFA: todo lo que pasará en la despedida de Lionel Messi

A qué hora corre Colapinto en Singapur: el cronograma completo del fin de semana de F1

A qué hora corre Colapinto en Singapur: el cronograma completo del fin de semana de F1

Argentina-Benín: hora, TV, formaciones y todo lo que hay que saber de la última noche de Messi con la Selección

Argentina-Benín: hora, TV, formaciones y todo lo que hay que saber de la última noche de Messi con la Selección

Comentarios