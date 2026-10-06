Vivió cinco años en la calle por las adicciones y hoy acompaña a jóvenes en recuperación

Esa disconformidad no se dirigía solo hacia los demás —sus familiares, maestros y autoridades—, sino también sino hacia sí mismo: “Terminé la primaria sin saber lo que eran las emociones. Cuarenta años después tuve que ponerme a estudiar qué es un sentimiento y cómo se manifiesta en la conducta. Tuve que aprender lo que no me enseñaron de chico para entender qué había detrás del consumo y, sobre todo, para dejar de justificarme. Escucho seguido el ‘me drogué porque mi mamá me abandonó o porque me pegaron’. Pueden ser hechos reales y dolorosos, pero usarlos como justificativo permanente no te cura”.