“Me sentía incapaz de sentir felicidad”: la depresión de Melina pasó inadvertida hasta su primer intento de suicidio

Por momentos sentía que todos la miraban como si estuviera “en una cajita de cristal”, demasiado frágil para escuchar un enojo o un reto. “Yo necesitaba que mis papás siguieran siendo mis papás”, cuenta. Cuando su madre volvió a enojarse con ella por algo, sintió que esa relación cotidiana seguía ahí. “Era como que no se había roto ese vínculo que teníamos”. Necesitaba el cuidado, pero también reconocerse como hija dentro de un vínculo que no estuviera ocupado por completo por la preocupación.