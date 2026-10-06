“Marcha de velas”: reclamaron por las tarifas de electricidad

“Esta es una marcha en beneficio de todos los ciudadanos perjudicados por el accionar desaprensivo de Edet. Acá no hay excepción de clases sociales: afecta a trabajadores, empresarios, comerciantes y jubilados”, sostuvo Cisneros, que estuvo acompañado por el legislador Hugo Ledesma. Además, aseguró que la protesta no respondía a una cuestión partidaria. “Acá no hay ningún interés político, nosotros no defendemos al gobierno y tampoco a las empresas”, aseguró.