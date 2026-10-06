Política

“Marcha de velas”: reclamaron por las tarifas de electricidad

Protestaron organizaciones de consumidores y el diputado Carlos Cisneros y presentaron un proyecto para cambiar el Ersept.

CONTRA LAS TARIFAS DE EDET. Carlos Cisneros participó de la marcha.
CONTRA LAS TARIFAS DE EDET. Carlos Cisneros participó de la marcha. ARCHIVO
Hace 1 Hs

Se desarrolló anoche una marcha denominada “Marcha de velas”, convocada por organizaciones de consumidores y por el diputado nacional Carlos Cisneros, para reclamar por los incrementos en las tarifas de energía eléctrica y la calidad del servicio.

La movilización se concentró en plaza Yrigoyen, donde los manifestantes llegaron con velas, carteles y luces y entonaron las estrofas del Himno. Según estimaciones de fuentes policiales, unas 400 personas participaron de la concentración.

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“Esta es una marcha en beneficio de todos los ciudadanos perjudicados por el accionar desaprensivo de Edet. Acá no hay excepción de clases sociales: afecta a trabajadores, empresarios, comerciantes y jubilados”, sostuvo Cisneros, que estuvo acompañado por el legislador Hugo Ledesma. Además, aseguró que la protesta no respondía a una cuestión partidaria. “Acá no hay ningún interés político, nosotros no defendemos al gobierno y tampoco a las empresas”, aseguró.

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El legislador radical José “Pepe” Seleme también estuvo presente y cuestionó el costo de las facturas. “La gente ve la factura de la energía eléctrica y se asusta”, afirmó. Además, sostuvo que el Poder Ejecutivo provincial debe tener en cuenta la evolución de la economía y los salarios al momento de aprobar nuevos incrementos.

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