Horóscopo chino: los signos del horóscopo chino que recibirán un impulso clave en octubre, según Ludovica Squirru

Resumen para apurados
- Ludovica Squirru anticipó que Conejo, Serpiente y Mono recibirán un impulso energético clave en octubre para transformar sus realidades personales y crecer.
- La transición energética del mes del Perro exigirá a estos signos actuar con prudencia, priorizar la salud emocional y evitar gastos impulsivos o riesgos innecesarios.
- El ciclo proyecta oportunidades de renovación y liderazgo para estos animales del zodíaco chino, siempre que mantengan la estabilidad emocional ante los cambios.
Octubre propone a algunos signos un salto. Desde la estabilidad conocida y a veces demasiado predecible, algunos signos del horóscopo chino se encontrarán en el panorama contrario en este nuevo mes que comienza: un tiempo donde las energías se revuelven y quienes sintonicen con ellas podrán recibir el impulso necesario para transformar su situación y sorprenderse de sus logros. Para el zodíaco oriental, este tiempo será uno de sentimientos diferentes, de experiencias alentadoras y, sobre todo, de cambios que impulsan al crecimiento.
Ludovica Squirru, la reconocida astróloga argentina, advirtió que este nuevo tiempo será uno para aprovechar. Para algunos signos se abrirá un período en que la alegría se conjugue con el deseo de cambio, de las sorpresas positivas y sobre todo del destino inesperado que para este mes tiene la seguridad de que será buena suerte. La capacidad de atención, el ánimo, pero también la cautela de animarse sin saltar al vacío llevarán a los signos a un nuevo plano de transformación.
Los signos que estarán impulsados por la energía de octubre
Conejo
Para el Conejo, la influencia de la energía fuego impulsada por el mes del Perro despertará un entusiasmo renovado que no se sentía en los meses previos. Esta vibración incrementará las ganas de transformar el entorno y moldearlo hacia lo que realmente se desea, especialmente para los nacidos en 1987, quienes estarán profundamente conectados con esta propuesta. Sin embargo, para que esta alegría y el deseo de renovación den sus frutos, la astróloga aconseja encauzar el impulso con la intención de sanar, brindar compasión y buscar seguridad, evitando actuar con urgencia o involucrarse de manera impulsiva en acciones de riesgo.
Serpiente
Por su parte, la Serpiente transitará un mes marcado por sorpresas favorables y momentos de buena fortuna, aunque la cautela seguirá siendo su mejor aliada. Para no desaprovechar este impulso positivo, la recomendación principal es evitar los excesos en inversiones, apuestas o juegos de azar, al tiempo que se presta especial cuidado a la salud emocional y hormonal. En este período de cambios, buscar contención y compartir tiempo valioso con la familia y las amistades de confianza será la clave para mantener el equilibrio.
Mono
Finalmente, el Mono enfrentará un panorama en el que el dinamismo y las tensiones del mes le exigirán poner a prueba sus recursos emocionales. La interacción energética entre los días marcados por la energía metal y los impulsos de fuego generará un escenario complejo, pero también le otorgará las herramientas necesarias para adaptarse, mejorar su estado de ánimo y fijar límites precisos. De esta manera, los nacidos bajo este signo podrán aprovechar la coyuntura para asumir roles de liderazgo, brindar apoyo a quienes los rodean y mantener la calma ante cualquier eventualidad.