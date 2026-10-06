Horóscopo chino: los signos del horóscopo chino que recibirán un impulso clave en octubre, según Ludovica Squirru

Para el Conejo, la influencia de la energía fuego impulsada por el mes del Perro despertará un entusiasmo renovado que no se sentía en los meses previos. Esta vibración incrementará las ganas de transformar el entorno y moldearlo hacia lo que realmente se desea, especialmente para los nacidos en 1987, quienes estarán profundamente conectados con esta propuesta. Sin embargo, para que esta alegría y el deseo de renovación den sus frutos, la astróloga aconseja encauzar el impulso con la intención de sanar, brindar compasión y buscar seguridad, evitando actuar con urgencia o involucrarse de manera impulsiva en acciones de riesgo.