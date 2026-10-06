La ONU propone un alto el fuego “permanente” en Gaza

NUEVA YORK, Estados Unidos.- El secretario general de las Naciones Unidas abogó el lunes por un alto el fuego “permanente” en Gaza entre Israel y Hamas, dos días antes del tercer aniversario del ataque del 7 de octubre de 2023. “Es hora de que el alto el fuego se convierta en permanente. Es hora de permitir que la asistencia humanitaria llegue a gran escala. Y es hora de respetar el derecho internacional”, declaró Antonio Guterres en un comunicado.
El secretario también llamó a construir un futuro en “el que israelíes y palestinos puedan vivir lado a lado en paz y seguridad, con sus derechos, su dignidad y sus aspiraciones plenamente realizados”.
Los ataques perpetrados por Hamas en territorio israelí el 7 de octubre de 2023, calificados de “abominables” por el jefe de la ONU, provocaron la muerte de 1.221 personas del lado israelí, en su mayoría civiles, según un recuento basado en datos oficiales.
La ofensiva lanzada en represalia por Israel en Gaza ha causado más de 74.200 muertos, según el Ministerio de Salud del territorio palestino, bajo la autoridad de Hamas, cuyas cifras son consideradas fiables por la ONU.
Desde el alto el fuego anunciado por el presidente estadounidense, Donald Trump, en octubre de 2025, el futuro político del territorio sigue siendo incierto. Israel, que controla la mayor parte de Gaza, se niega a retirar sus fuerzas mientras no se haya verificado el desarme de Hamas.
Desarme progresivo
El grupo islamista, por su parte, defiende un desarme progresivo, en lugar de una rendición inmediata y unilateral de su arsenal. A raíz del ataque de Hamas, Israel ha combatido en varios frentes, especialmente en el Líbano contra Hezbollah, movimiento islamista respaldado por Teherán, así como contra Irán.
Ayer, el presidente iraní, Masud Pezeshkian, afirmó que las negociaciones con Estados Unidos son “inútiles” y solo han dado lugar a nuevos ataques estadounidenses, en declaraciones a medios estatales. “Hasta ahora, nos han atacado tres veces después de las negociaciones, y esto demuestra que no buscan el diálogo, sino que su objetivo es derrocar a la República Islámica de Irán”, declaró Pezeshkian, citado por la agencia estatal de noticias IRNA.
“Con un enemigo que recurre cada día a asesinatos, sanciones, presiones y amenazas, y que incumple sus compromisos, las negociaciones son inútiles”.
Esta etapa de la guerra en Medio Oriente comenzó a fines de febrero cuando Estados Unidos e Israel lanzaron una oleada de ataques sorpresa contra Irán, mientras Washington y Teherán negociaban el programa nuclear iraní.