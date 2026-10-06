La ONU propone un alto el fuego “permanente” en Gaza

NUEVA YORK, Estados Unidos.- El secretario general de las Naciones Unidas abogó el lunes por un alto el fuego “permanente” en Gaza entre Israel y Hamas, dos días antes del tercer aniversario del ataque del 7 de octubre de 2023. “Es hora de que el alto el fuego se convierta en permanente. Es hora de permitir que la asistencia humanitaria llegue a gran escala. Y es hora de respetar el derecho internacional”, declaró Antonio Guterres en un comunicado.