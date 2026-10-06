Frente a la crisis de vivienda, los españoles van a elecciones

“Debemos movilizarnos y debemos lograr que el Parlamento nos dote de una mayoría mucho más amplia con la que doblegar a las élites, conquistar nuevos avances sociales y seguir transformando España”, dijo el mandatario en un mensaje. “Ha llegado, por tanto, el momento de que los españoles y españolas decidáis qué futuro queréis para vosotros y para vuestro país”, agregó. “Para hacer más necesitamos renovar y ampliar el apoyo de la gente”, afirmó Sánchez, que siempre dijo que se presentaría a unas nuevas legislativas.