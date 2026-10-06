Cartas de lectores: caligrafía

Coincido plenamente con la carta de lectores del Sr. Martín E. Córdoba (05/10). Habiendo yo cursado mis estudios secundarios en una escuela dependiente de la UNC, donde teníamos como materias, entre otras, caligrafía, taquigrafía y mecanografía, puedo decir que además estas materias aportan a la función cerebral, destrezas de neuromotricidad y concentración. Con respecto a la caligrafía como dice el lector Martín E. Córdoba, “una letra puede convertirse en una pequeña expresión de quien la escribió“.