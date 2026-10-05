¿Qué priorizan los jóvenes en su carrera laboral?

Durante mucho tiempo, crecer profesionalmente estuvo asociado a avanzar dentro de la estructura de una organización y asumir progresivamente mayores responsabilidades. Hoy, la idea de desarrollo profesional puede contemplar distintos caminos, desde la especialización y la adquisición de nuevas capacidades hasta la autonomía y el liderazgo. Una encuesta realizada por Adecco Argentina muestra que el interés por liderar continúa presente entre los jóvenes: el 62% asegura que llegar a un puesto de líder o jefe es una meta, mientras que otro 18% lo considera un objetivo para más adelante. Al mismo tiempo, el 77% prefiere ganar experiencia y especializarse antes de tener personas a cargo.