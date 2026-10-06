Los clubes no pueden vivir de milagro en milagro

Cuando un club desaparece, además de una cancha o una sede social, también puede desaparecer un lugar de encuentro, una parte de la historia de un barrio y un espacio en el que durante décadas se construyeron vínculos. Eso obliga a pensar en una responsabilidad compartida. Los clubes deben mejorar sus estructuras y profesionalizar sus administraciones, los socios deben entender que pagar una cuota también es una forma de sostener una institución y el Estado debe reconocer que esas organizaciones cumplen una función social que merece políticas específicas y previsibles. No se trata de rescatar eternamente a clubes mal administrados, pero sí de generar las condiciones para que puedan ser gestionados de manera sostenible y continúen cumpliendo una función que beneficia a toda la comunidad.