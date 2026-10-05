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Con dos Leonas y una Leoncita, Tucumán confirmó su plantel para el Argentino de hockey

Victoria Sauze y Paula Santamarina encabezan una lista de 20 jugadoras que también incluye a Delfina Lazcano, integrante del seleccionado argentino junior. El torneo se disputará en Córdoba del 14 al 18 de octubre.

Este fue el plantel de Las Naranjas que compitió el año pasado.
Este fue el plantel de Las Naranjas que compitió el año pasado.
Hace 29 Min

Resumen para apurados

  • Tucumán confirmó su plantel femenino de 20 jugadoras para disputar el Campeonato Argentino de Selecciones Zona Ascenso en Córdoba, del 14 al 18 de octubre.
  • La nómina técnica liderada por Santiago Vargas y Agustín Nieto destaca por incluir a las Leonas Victoria Sauze y Paula Santamarina, junto a la juvenil Delfina Lazcano.
  • Con una combinación de figuras internacionales y jóvenes promesas, el equipo tucumano buscará el ascenso a la máxima categoría del hockey nacional.
Resumen generado con IA

El seleccionado tucumano Mayor de hockey femenino ya tiene definido el plantel con el que afrontará uno de los principales desafíos de la temporada. El cuerpo técnico confirmó las 20 jugadoras que representarán a Tucumán en el Campeonato Argentino de Selecciones Zona Ascenso, que se disputará en Córdoba del 14 al 18 de octubre.

Entre las convocadas sobresalen Victoria Sauze y Paula Santamarina, dos jugadoras que durante 2026 estuvieron vinculadas a Las Leonas. Sauze, además, viene de integrar el plantel argentino en el último Mundial.

A ellas se suma Delfina Lazcano, una de las jóvenes tucumanas con proyección nacional y que forma parte de la estructura de Las Leoncitas.

Las elegidas para representar a Tucumán

La nómina se completa con Agustina Barreiro, Rocío Barros, Catalina Bravo, Rocío Campero, Luciana Carrizo, Paulina Carrizo, Lucía Córdoba, Malena Fernández, Luciana García Galo, Paloma Grandi, Candelaria Gravano, Paula Gutiérrez, Abril López, Luisina Migles, Julieta Palacio, Julieta Rodríguez y Constanza Suárez.

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El cuerpo técnico está encabezado por Santiago Vargas y Agustín Nieto. Tucumán viajará así a Córdoba con una combinación de experiencia y juventud para afrontar el Argentino Zona Ascenso.

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