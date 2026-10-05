Con dos Leonas y una Leoncita, Tucumán confirmó su plantel para el Argentino de hockey

El seleccionado tucumano Mayor de hockey femenino ya tiene definido el plantel con el que afrontará uno de los principales desafíos de la temporada. El cuerpo técnico confirmó las 20 jugadoras que representarán a Tucumán en el Campeonato Argentino de Selecciones Zona Ascenso, que se disputará en Córdoba del 14 al 18 de octubre.