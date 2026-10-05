“Encontramos en el otro ese plus”: una salida con amigos los hizo coincidir en Buenos Aires y el running terminó haciendo el resto

“Muchas veces a la carrera la corre uno solo, pero saber que al llegar hay alguien esperándote hace que todo tenga otro significado”. La frase de Facundo Tapia resume bastante bien lo que ocurrió con Gisella Marega. Los dos llegaron al running buscando un momento propio, una manera de despejar la cabeza y alejarse durante un rato de las obligaciones cotidianas. Ninguno imaginaba que, con el paso del tiempo, aquella actividad que habían elegido precisamente por ser individual terminaría convirtiéndose en una de las cosas que más disfrutan compartir. Antes de eso, claro, tuvieron que encontrarse. Fue en Buenos Aires, durante una salida con amigos. Facundo había viajado desde Tucumán y uno de sus compañeros invitó a dos chicas de La Plata. Una de ellas era Gisella. “Fue una casualidad. Había viajado con amigos y terminamos coincidiendo en ese bar”, recordó él. Ella vivía en La Plata y él en Tucumán, por lo que después de aquella noche cada uno volvió a su ciudad, aunque el vínculo siguió creciendo hasta convertirse en la relación que tienen actualmente.