“Encontramos en el otro ese plus”: una salida con amigos los hizo coincidir en Buenos Aires y el running terminó haciendo el resto

Resumen para apurados
- Facundo Tapia y Gisella Marega consolidaron su relación de pareja en Buenos Aires a través del running y este domingo competirán juntos en la media maratón de los 21K LA GACETA.
- Ambos iniciaron en el deporte de forma solitaria para despejarse del estrés cotidiano, pero tras conocerse en un bar porteño se unieron al mismo grupo de entrenamiento.
- La pareja busca completar la media maratón priorizando el disfrute mutuo y ya proyecta dar el salto hacia los 42 kilómetros con un plan de entrenamiento progresivo.
“Muchas veces a la carrera la corre uno solo, pero saber que al llegar hay alguien esperándote hace que todo tenga otro significado”. La frase de Facundo Tapia resume bastante bien lo que ocurrió con Gisella Marega. Los dos llegaron al running buscando un momento propio, una manera de despejar la cabeza y alejarse durante un rato de las obligaciones cotidianas. Ninguno imaginaba que, con el paso del tiempo, aquella actividad que habían elegido precisamente por ser individual terminaría convirtiéndose en una de las cosas que más disfrutan compartir. Antes de eso, claro, tuvieron que encontrarse. Fue en Buenos Aires, durante una salida con amigos. Facundo había viajado desde Tucumán y uno de sus compañeros invitó a dos chicas de La Plata. Una de ellas era Gisella. “Fue una casualidad. Había viajado con amigos y terminamos coincidiendo en ese bar”, recordó él. Ella vivía en La Plata y él en Tucumán, por lo que después de aquella noche cada uno volvió a su ciudad, aunque el vínculo siguió creciendo hasta convertirse en la relación que tienen actualmente.
Cuando se conocieron, el running ya formaba parte de sus vidas. Facundo había empezado unos 12 años atrás, sin objetivos deportivos concretos. “Corría para despejarme. Salía al parque, hacía lo que podía y volvía. No tenía pensado competir ni bajar una determinada marca”, explicó. Gisella empezó en 2019, mientras estudiaba y buscaba una forma de descargar el estrés de la facultad. “Nunca fui muy de los deportes en equipo. Me daba vergüenza o miedo sentir que podía perjudicar a otra persona. Correr dependía de mí: si ese día podía más, hacía más; si podía menos, hacía menos”, señaló. Facundo tenía una sensación parecida, aunque desde otro lugar. “Me gustaba manejar mis tiempos, las distancias, el esfuerzo. Al principio hasta me costaba correr en grupo porque sentía que perdía esa libertad”, agregó.
La paradoja apareció después. Aquello que los dos habían elegido como un espacio individual terminó siendo una de las actividades que más comparten como pareja. “Es bastante contradictorio”, reconoció Gisella entre risas. “Los dos empezamos porque queríamos estar un rato solos y terminó siendo algo que hacemos muchísimo juntos”.
Con las carreras también llegaron nuevos objetivos. Ya no se trata solamente de salir a correr para despejarse, sino de preparar una competencia, buscar una marca, conocer lugares y aceptar que no todos los entrenamientos salen bien. “El running te enseña que no todos los días son iguales. A veces tenés que bajar el ritmo, parar, volver a empezar y seguir. Y eso también se traslada a la vida”, expresó Facundo. Gisella coincidió y remarcó que compartir la actividad no significa que hayan dejado de ser independientes. “Tenemos nuestros objetivos, nuestros ritmos y nuestros días malos. No somos la mitad del otro; somos dos personas que encontraron en el otro ese plus que necesitaban”.
La incorporación al grupo de running LS Entrenamientos terminó de ampliar esa experiencia. Aparecieron amigos, viajes, mates, carreras y toda una comunidad alrededor de una actividad que, en un principio, ambos entendían como algo mucho más personal. “El grupo nos abrió muchas puertas. Conocimos gente, compartimos viajes, carreras, entrenamientos y momentos que van mucho más allá de correr”, contó Gisella. Esa experiencia también les permitió entender que acompañarse no significa necesariamente hacer todos los kilómetros juntos. Cada uno conserva sus propios objetivos y ritmos, pero existe una certeza que funciona como punto de encuentro. “Muchas veces la carrera la corre uno solo, pero saber que al llegar hay alguien esperándote hace que todo tenga otro significado”, insistió Facundo.
Dos corredores, dos objetivos
Los 21K LA GACETA serán ahora una nueva oportunidad para poner en práctica esa idea. La carrera se disputará este domingo y los dos quieren disfrutar la experiencia, completar la distancia y sentirse bien, sin convertir el reloj en el único objetivo. Más adelante aparece una meta todavía más grande: el maratón. “Eso ya lo hablamos con Lucas”, contó Facundo, en referencia al entrenador, antes de admitir que deberán hacerlo de manera progresiva. Gisella también reconoce que le gustaría pelear por un podio, aunque enseguida aparece una particularidad muy suya. “Siempre y cuando no tenga que subir al podio. Me da vergüenza”, confesó entre risas.
Un recuerdo de noviembre de 2024 permite entender por qué para ellos las carreras terminaron adquiriendo un significado diferente. Los dos participaron de los 21K de Mar del Plata. Ya se habían conocido meses antes en Buenos Aires y después habían vuelto a sus respectivas provincias. La carrera volvió a encontrarlos en el mismo lugar y ambos tuvieron una buena actuación. Con el tiempo, sin embargo, los números quedaron relegados. “Lo más importante de esos 21 kilómetros fue que, sin saberlo, estábamos empezando la historia que hoy tenemos como pareja”, recordó Gisella. Por eso, cuando llegue octubre y vuelvan a ubicarse en la largada de una media maratón, habrá una marca para buscar y una distancia que completar, pero también una historia que seguirá corriendo con ellos.