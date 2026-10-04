Tuqui 10: cómo salió el sorteo de este domingo 4 de octubre

Resumen para apurados
- La Caja Popular de Ahorros de Tucumán realizó el sorteo 199 del Tuqui 10 este domingo 4 de octubre, dejando un ganador millonario en San Miguel de Tucumán.
- La jugada principal otorgó más de $413 millones, mientras que la modalidad Seguro Sale premió con $15 millones a otro afortunado en la capital provincial.
- El próximo sorteo se realizará el domingo 11 de octubre con cartón verde, renovando el pozo millonario para los apostadores de la provincia.
El Tuqui 10 de la Caja Popular de Ahorros de Tucumán realizó este domingo 4 de octubre el sorteo N° 199, correspondiente al tradicional juego de azar de la provincia.
Los números sorteados fueron:
01 - 02 - 03 - 04 - 05 - 06 - 10 - 11 - 17 - 20 - 15
El resultado corresponde al sorteo realizado este domingo y permite consultar los cartones que acertaron la combinación ganadora.
Tuqui 10: cuánto salió el pozo millonario
El pozo millonario del Tuqui 10 era de $70.000.000. Según la boleta oficial del sorteo, hubo un ganador de San Miguel de Tucumán.
El premio informado para esa categoría fue de $413.752.215,04.
Seguro Sale: qué números salieron
En el Seguro Sale, los números sorteados fueron:
03 - 06 - 08 - 10 - 13 - 14 - 16 - 17 - 19 - 20
La boleta oficial indica un premio de $15.264.522,24 y registra un ganador de San Miguel de Tucumán.
Tuqui 10: próximos sorteos
El próximo sorteo del Tuqui 10 será el domingo 11 de octubre de 2026, con el cartón verde.
El juego de la Caja Popular de Ahorros de Tucumán tendrá nuevamente un pozo millonario para los participantes. Los jugadores deberán conservar sus cartones para verificar los resultados y consultar si obtuvieron alguno de los premios.