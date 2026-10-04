SociedadActualidad

Tuqui 10: cómo salió el sorteo de este domingo 4 de octubre

El sorteo N° 199 del Tuqui 10 se realizó este domingo 4 de octubre. El pozo millonario era de $70 millones. Todos los números sorteados y los ganadores.

TUQUI 10. Cómo salió el sorteo de este domingo 4 de octubre de 2026.
TUQUI 10. Cómo salió el sorteo de este domingo 4 de octubre de 2026.
Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • La Caja Popular de Ahorros de Tucumán realizó el sorteo 199 del Tuqui 10 este domingo 4 de octubre, dejando un ganador millonario en San Miguel de Tucumán.
  • La jugada principal otorgó más de $413 millones, mientras que la modalidad Seguro Sale premió con $15 millones a otro afortunado en la capital provincial.
  • El próximo sorteo se realizará el domingo 11 de octubre con cartón verde, renovando el pozo millonario para los apostadores de la provincia.
Resumen generado con IA

El Tuqui 10 de la Caja Popular de Ahorros de Tucumán realizó este domingo 4 de octubre el sorteo N° 199, correspondiente al tradicional juego de azar de la provincia.

Los números sorteados fueron:

01 - 02 - 03 - 04 - 05 - 06 - 10 - 11 - 17 - 20 - 15

El resultado corresponde al sorteo realizado este domingo y permite consultar los cartones que acertaron la combinación ganadora.

TUQUI 10. Los números sorteados este domingo 10 de octubre TUQUI 10. Los números sorteados este domingo 10 de octubre

Tuqui 10: cuánto salió el pozo millonario

El pozo millonario del Tuqui 10 era de $70.000.000. Según la boleta oficial del sorteo, hubo un ganador de San Miguel de Tucumán.

El premio informado para esa categoría fue de $413.752.215,04.

Seguro Sale: qué números salieron

En el Seguro Sale, los números sorteados fueron:

03 - 06 - 08 - 10 - 13 - 14 - 16 - 17 - 19 - 20

La boleta oficial indica un premio de $15.264.522,24 y registra un ganador de San Miguel de Tucumán.

Tuqui 10: próximos sorteos

El próximo sorteo del Tuqui 10 será el domingo 11 de octubre de 2026, con el cartón verde.

El juego de la Caja Popular de Ahorros de Tucumán tendrá nuevamente un pozo millonario para los participantes. Los jugadores deberán conservar sus cartones para verificar los resultados y consultar si obtuvieron alguno de los premios.

Temas Club Caja Popular de Ahorros de TucumánTuqui 10
Tamaño texto
Comentarios
Lo más popular
Buscaron entradas para la despedida de Messi durante dos horas y se llevaron una goleada como premio consuelo
1

Buscaron entradas para la despedida de Messi durante dos horas y se llevaron una goleada como premio consuelo

Palito Ortega, a los 85 años: “Vivimos del trabajo todavía, no tengo dólares ni cuentas afuera”
2

"Palito" Ortega, a los 85 años: “Vivimos del trabajo todavía, no tengo dólares ni cuentas afuera”

El Evangelio según Juan
3

El Evangelio según Juan

Irrespetuosos
4

Irrespetuosos

Fórmula 1: qué dijo Colapinto luego de finalizar 13° en el Gran Premio de Malasia
5

Fórmula 1: qué dijo Colapinto luego de finalizar 13° en el Gran Premio de Malasia

Ranking notas premium
El Evangelio según Juan
1

El Evangelio según Juan

Entre acuerdos, recelos y candidaturas
2

Entre acuerdos, recelos y candidaturas

Irrespetuosos
3

Irrespetuosos

Hospitales: el Gobierno y la UNT buscan recuperar las prácticas voluntarias en las guardias
4

Hospitales: el Gobierno y la UNT buscan recuperar las prácticas voluntarias en las guardias

Uno por uno, los proyectos que prometieron destrabar el Camino del Perú
5

Uno por uno, los proyectos que prometieron destrabar el Camino del Perú

Más Noticias
Prepará el paraguas: cómo estará el tiempo en Tucumán este lunes 5 de octubre

Prepará el paraguas: cómo estará el tiempo en Tucumán este lunes 5 de octubre

La Iglesia San Francisco reabrió sus puertas luego de ocho años

La Iglesia San Francisco reabrió sus puertas luego de ocho años

Tragedia en Tucumán: murió un joven enfermero tras chocar con un camión en la ruta 304

Tragedia en Tucumán: murió un joven enfermero tras chocar con un camión en la ruta 304

Anses: el nuevo monto que cobrarán los jubilados en octubre con el bono de $70.000 incluido

Anses: el nuevo monto que cobrarán los jubilados en octubre con el bono de $70.000 incluido

El tiempo en Tucumán: pronóstico para la semana del 5 al 10 de octubre

El tiempo en Tucumán: pronóstico para la semana del 5 al 10 de octubre

Horóscopo semanal del 5 al 11 de octubre: los astros anticipan una semana de cambios y conversaciones que nadie podrá evitar

Horóscopo semanal del 5 al 11 de octubre: los astros anticipan una semana de cambios y conversaciones que nadie podrá evitar

Alerta amarilla: cinco provincias del norte esperan tormentas, granizo, nevadas y fuertes vientos

Alerta amarilla: cinco provincias del norte esperan tormentas, granizo, nevadas y fuertes vientos

Luto en la música: falleció el chelista Gustavo Pláate

Luto en la música: falleció el chelista Gustavo Pláate

Comentarios