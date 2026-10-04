San Miguel de Tucumán celebró sus 341 años con música y una multitud en el Hipódromo

La celebración por los 341 años de San Miguel de Tucumán reunió a más de 45.000 personas en el Hipódromo, según la Municipalidad capitalina. Karina “La Princesita” y Rodrigo Tapari encabezaron la Gran Fiesta de la Ciudad, que combinó música, danza y gastronomía y se extendió durante varias horas.
“Qué noche hermosa vivimos en la Gran Fiesta de la Ciudad, un momento de encuentro para celebrar los 341 años de San Miguel de Tucumán, que se cumplieron el 29 de septiembre pasado”, expresó la intendenta, Rossana Chahla.
La funcionaria destacó especialmente la convocatoria que tuvo la fiesta, que reunió no solamente a vecinos de la capital sino también a personas llegadas desde otros puntos de Tucumán. “Más de 45.000 personas de toda la provincia se acercaron al Hipódromo para disfrutar de una noche que reunió a familias, amigos y vecinos, con alegría y al ritmo de música de primerísimo nivel”, señaló.
Desde minutos después de las 16, con la apertura del predio, el público pudo recorrer los puestos de las ferias gastronómicas, de emprendedores y artesanos organizadas por el Municipio, que acompañaron la propuesta durante toda la jornada. Diferentes áreas operativas de la capital realizaron a la lo largo de la jornada un trabajo articulado para garantizar la seguridad del espectáculo.
La propuesta comenzó con la participación del DJ Gonzalo Apadula Staff, encargado de musicalizar distintos momentos de la celebración. Luego llegaron las presentaciones de Braian Alexis Villagra y Solana Ávila.
La programación continuó con el ballet El Arriero y posteriormente subió al escenario Adriana Tula. Más tarde actuaron Hermanos Olmos, Los Leones y Tawa.
Durante la noche fue el turno de La Wai Fai y Rock & Lobos, mientras las intervenciones del DJ acompañaron los intervalos entre los distintos espectáculos.