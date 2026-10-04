San Miguel de Tucumán celebró sus 341 años con música y una multitud en el Hipódromo

La funcionaria destacó especialmente la convocatoria que tuvo la fiesta, que reunió no solamente a vecinos de la capital sino también a personas llegadas desde otros puntos de Tucumán. “Más de 45.000 personas de toda la provincia se acercaron al Hipódromo para disfrutar de una noche que reunió a familias, amigos y vecinos, con alegría y al ritmo de música de primerísimo nivel”, señaló.