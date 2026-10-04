Tragedia en Tucumán: murió un joven enfermero tras chocar con un camión en la ruta 304

El fallecido fue identificado como Federico Leonel Juárez, quien circulaba a bordo de una Honda CB1 Twister roja en dirección norte. El accidente ocurrió a la altura de La Angostura, en el departamento Burruyacú. Según la reconstrucción preliminar realizada por los investigadores, Juárez no habría contado con el tiempo y la distancia suficientes para evitar el vehículo de carga.