Tragedia en Tucumán: murió un joven enfermero tras chocar con un camión en la ruta 304
La víctima viajaba en motocicleta cuando impactó contra el semirremolque de un camión que intentaba ingresar a la ruta desde un camino vecinal. El accidente ocurrió a la altura de La Angostura, en el departamento Burruyacú.
Resumen para apurados
- El enfermero Federico Juárez murió el sábado por la noche en la ruta 304 de Tucumán tras chocar su moto contra un camión que ingresaba a la traza desde un camino vecinal.
- El camión transportaba caña y la víctima no tuvo margen para evitarlo. Peritos de Criminalística y tres comisarías trabajaron en el lugar del siniestro.
- La Justicia ordenó secuestrar ambos vehículos para peritajes sobre la mecánica del choque, mientras la Universidad Nacional de Tucumán lamentó la pérdida.
Un joven enfermero de 32 años murió este sábado por la noche luego de protagonizar un violento accidente de tránsito en la ruta provincial 304, en Tucumán. La víctima viajaba en motocicleta cuando impactó contra el semirremolque de un camión que intentaba ingresar a la ruta desde un camino vecinal.
El fallecido fue identificado como Federico Leonel Juárez, quien circulaba a bordo de una Honda CB1 Twister roja en dirección norte. El accidente ocurrió a la altura de La Angostura, en el departamento Burruyacú. Según la reconstrucción preliminar realizada por los investigadores, Juárez no habría contado con el tiempo y la distancia suficientes para evitar el vehículo de carga.
Cómo ocurrió el accidente en la ruta 304
De acuerdo con las primeras actuaciones, Juárez transitaba por la ruta provincial 304 cuando un camión Iveco 360 con semirremolque, que transportaba caña de azúcar, intentó incorporarse a la vía desde un camino vecinal.
El vehículo era conducido por un hombre de 59 años. En esas circunstancias se produjo el impacto entre la motocicleta y el semirremolque. Como consecuencia de la violencia del choque, el joven enfermero murió en el lugar antes de que pudiera recibir asistencia médica.
Tras el accidente se desplegó un importante operativo en la zona. Participaron efectivos de tres comisarías, que se encargaron de ordenar el tránsito y preservar el lugar para facilitar las tareas de los especialistas.
También trabajaron en la escena un médico legista y personal de Criminalística, quienes realizaron las primeras pericias para intentar determinar la mecánica del siniestro.
La Justicia investiga las causas del choque
Luego del accidente, la Justicia ordenó el secuestro preventivo de la motocicleta y del camión involucrados en el choque. Los investigadores deberán analizar las pericias realizadas sobre ambos vehículos y las demás evidencias reunidas en el lugar para establecer con precisión cómo se produjo la colisión y cuáles fueron las circunstancias que derivaron en la muerte de Juárez.
Por el momento, la investigación se encuentra en curso y la reconstrucción inicial del hecho apunta a que el motociclista no habría tenido margen suficiente para evitar el semirremolque.
El dolor por la muerte del joven enfermero
La muerte de Federico Leonel Juárez provocó profundo pesar entre sus familiares, amigos y compañeros de estudio. La Facultad de Medicina de la Universidad Nacional de Tucumán expresó sus condolencias y acompañó a sus seres queridos ante la pérdida del joven.
También hubo un mensaje de la Cátedra de Enfermería en Salud Pública, donde recordaron a Juárez por su vocación y compromiso con la profesión.
Desde ese espacio destacaron que fue un alumno dedicado y con deseos de continuar formándose en Enfermería. También remarcaron su actitud durante las prácticas, donde, según expresaron, se mostró siempre atento, compañero y dispuesto a ayudar tanto a sus pares como a la comunidad.
“Que su vocación de servicio y su calidad humana permanezcan siempre en nuestra memoria. Siempre estarás presente en nuestros recuerdos, Fede”, expresaron desde la cátedra.