Tragedia en Corrientes: un rayo impactó contra una moto y una mujer murió tras caer al asfalto
Una mujer de 31 años murió en Corrientes luego de caer de una motocicleta durante una fuerte tormenta eléctrica. La Justicia investiga si ella y su pareja fueron alcanzados por un rayo mientras circulaban por una ruta provincial.
Resumen para apurados
- Una mujer de 31 años murió este viernes en Corrientes tras caer de la moto en la que viajaba con su pareja, presuntamente alcanzados por un rayo en una tormenta.
- Policías apostados en la Ruta 6 vieron un destello y escucharon un estruendo antes de la caída. El conductor sobrevivió con heridas y fue derivado a Saladas.
- La Justicia local investiga el hecho como un siniestro fatal por descarga eléctrica atmosférica, a la espera de pericias y la evolución médica del sobreviviente.
Una mujer de 31 años murió este viernes en Corrientes luego de caer de la motocicleta en la que viajaba junto a su pareja, en un episodio ocurrido durante una fuerte tormenta eléctrica. La principal hipótesis que investiga la Justicia es que ambos habrían sido alcanzados por un rayo mientras circulaban por una ruta provincial.
La víctima fue identificada como Karina Giselle Lator, madre de dos hijos menores de edad. El hecho ocurrió alrededor de las 10, sobre la Ruta Provincial N° 6, a unos 300 metros del acceso a la localidad de Concepción del Yaguareté Corá.
En ese momento, la zona era afectada por lluvias, relámpagos y fuertes truenos. Lator viajaba en una motocicleta junto a su pareja, Alejandro Fernández, de 34 años, en dirección al domicilio que ambos tenían en el barrio Caaby Guazú.
Qué pasó durante la tormenta en Corrientes
El episodio fue observado por efectivos de la comisaría local que se encontraban apostados en el acceso a Concepción. El móvil policial estaba a cargo del sargento Gustavo Cocio.
Según el relato de los policías, la pareja pasó frente al puesto mientras circulaba en la motocicleta. Instantes después, los agentes observaron una intensa luz que descendió desde el cielo hacia el sector por el que transitaban.
Luego se escuchó un fuerte estruendo y los dos ocupantes de la moto cayeron sobre el asfalto. Los efectivos se dirigieron rápidamente hasta el lugar para brindarles asistencia. Allí comprobaron que Fernández presentaba movimientos, mientras que Lator permanecía inmóvil.
La mujer murió en el hospital y su pareja fue trasladada
Ante la emergencia, los policías solicitaron una ambulancia del hospital local. Tanto Lator como Fernández fueron trasladados hasta ese centro de salud. Una vez allí, el médico de guardia confirmó el fallecimiento de la mujer de 31 años.
Fernández, en tanto, sobrevivió al episodio, aunque sufrió lesiones cuya gravedad no pudo determinarse inicialmente. Por ese motivo fue derivado al Hospital María Auxiliadora de Saladas, donde debía realizarse estudios de mayor complejidad.
La Justicia investiga las circunstancias del hecho y, como principal hipótesis, analiza si ambos ocupantes de la motocicleta fueron alcanzados por un rayo durante la tormenta eléctrica.