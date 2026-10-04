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Canas: por qué aparecen y cuál es la vitamina que puede ayudar a retrasarlas

Algunos nutrientes pueden estimular la producción de melanina y mantener el color natural del cabello por más tiempo.

¿Qué alimentos tienen la vitamina que ayuda a evitar que crezcan canas?
¿Qué alimentos tienen la vitamina que ayuda a evitar que crezcan canas?
Por Mercedes Mosca Hace 2 Hs

Resumen para apurados

  • Especialistas señalan que la falta de vitamina B12 acelera la aparición prematura de canas al reducir la producción de melanina capilar en personas predispuestas.
  • Estudios vinculan el encanecimiento temprano al estrés crónico y mala nutrición; la B12 se halla en carnes y lácteos, afectando más a adultos mayores y vegetarianos.
  • Mantener niveles adecuados de B12 preserva la salud capilar y retrasa canas prematuras, aunque los expertos aclaran que la genética y la edad siguen siendo determinantes.
Resumen generado con IA

La aparición de canas suele estar asociada con el envejecimiento, aunque la edad no es el único factor que influye en la pérdida de color del cabello. La genética, el estrés y determinados hábitos también pueden favorecer que los primeros cabellos grises aparezcan antes de lo esperado.

El color del pelo depende de la melanina, un pigmento producido en los folículos capilares. Con el paso del tiempo, el organismo disminuye progresivamente su producción y el cabello comienza a perder su tonalidad natural.

La falta de vitaminas y hormonas que produce naturalmente el cuerpo tiene un aliado

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Sin embargo, cuando las canas aparecen de manera prematura, pueden intervenir otros factores. Entre ellos se encuentran los antecedentes familiares, el estrés crónico, el tabaquismo, la exposición a contaminantes y algunas deficiencias nutricionales.

El estrés y la genética pueden acelerar la aparición de canas

La predisposición genética tiene un papel importante en el momento en que comienzan a aparecer las canas. Por eso, quienes tienen familiares que encanecieron a edades tempranas pueden presentar un patrón similar.

El estrés crónico también fue relacionado con el encanecimiento prematuro. Investigaciones analizaron cómo las respuestas del organismo frente al estrés pueden afectar a las células involucradas en la pigmentación del cabello.

Un estudio de la Universidad de Harvard señaló que la liberación de norepinefrina durante situaciones de estrés puede afectar las células madre de los folículos capilares. Esto puede contribuir a una pérdida de pigmentación.

Además, existen factores vinculados con el estilo de vida que pueden favorecer el deterioro de la salud capilar. Entre ellos aparecen el consumo de tabaco, la exposición frecuente al sol y a contaminantes y una alimentación deficiente en determinados nutrientes.

La vitamina B12 y su relación con las canas

Entre los nutrientes que pueden tener importancia en la pigmentación del cabello se encuentra la vitamina B12. Su deficiencia fue asociada en distintas investigaciones con la aparición prematura de canas.

Un análisis citado en relación con este tema encontró una mayor presencia de canas tempranas entre personas con anemia severa vinculada a una deficiencia de vitamina B12. El dato señalado fue del 55%, frente al 30% registrado en la población general.

La posibilidad de presentar niveles insuficientes de esta vitamina aumenta en determinados grupos, entre ellos las personas mayores de 50 años y quienes tienen dificultades para absorber nutrientes.

Qué alimentos contienen vitamina B12

La vitamina B12 se encuentra principalmente en alimentos de origen animal. Entre las fuentes mencionadas se encuentran la carne, el pescado, los huevos, los lácteos y las aves.

En el caso de las personas que siguen una alimentación vegetariana, la incorporación de B12 puede requerir especial atención mediante alimentos fortificados o suplementos, según cada caso.

Mantener una alimentación equilibrada y cubrir las necesidades de vitamina B12 contribuye a la salud general y puede ser especialmente importante cuando existe una deficiencia. Sin embargo, la aparición de canas también depende de factores como la edad y la genética, por lo que corregir una carencia nutricional no significa necesariamente que el cabello vaya a conservar su color natural.

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