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“¡Tanta cara de odio de policía!”: el enojo de Fito Páez con la seguridad de su show

El músico se mostró furioso durante su presentación y denunció que los espectadores eran obligados a permanecer sentados.

“¡Tanta cara de odio de policía!”: el enojo de Fito Páez con la seguridad de su show
Foto: Instagram/fitopaezmusica
Por Milagro Corbalán Hace 39 Min

Resumen para apurados

  • Fito Páez frenó su show el sábado en Mar del Plata al increpar a la seguridad por obligar a los espectadores a permanecer sentados mientras disfrutaban del recital.
  • El artista detuvo el recital e instó al público a levantarse. Luego, en redes sociales, ratificó sus dichos y comparó el control del personal con métodos autoritarios.
  • El episodio se viralizó de inmediato y reabrió el debate sobre los límites del control de seguridad y los derechos de los asistentes en conciertos masivos.
Resumen generado con IA

Este sábado por la noche, Fito Páez atravesó un momento de gran tensión en un show. En la presentación en el Polideportivo Islas Malvinas de Mar del Plata de la gira “Solo el sol tour 2026”, el cantante se enojó con el personal de seguridad. Desde el escenario, vio el trato que recibía el público desde sus asientos y atacó a los encargados de controlar el orden en el estadio.

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Los videos del exabrupto de Páez se viralizaron de inmediato en las redes sociales. El músico frenó su show para hacer el descargo, con un visible enojo. “¡Me tienen los huevos llenos con tanto odio, tanta mierda y tanta cara de odio de policía, loco!”, gritó desde el escenario, sentado y listo para tocar el piano.

El motivo del enojo de Fito Páez

Aunque es habitual que los artistas demuestren su molestia con el personal de su propia producción, poco común fue el enojo de Fito Páez de anoche. Los involucrados directos fueron los acomodadores y el personal de seguridad del show de Mar del Plata que, según los presentes, repitieron insistentemente las instrucciones a la gente que se ponía de pie para disfrutar el show.

Para Páez, el gesto fue un acto de censura que relacionó directamente con las épocas de la dictadura. “¡Se terminó eso! ¡Se terminó! ¡No existe más!”, señaló a los gritos y con un desborde emocional. Además de haber criticado el accionar de la seguridad, invitó al público a volver a hacer lo que hacía. “Párense también, es la única manera que tienen de ver”, indicó a quienes quedaban por detrás de quienes se ponían de pie.

El descargo de Fito Páez después del show

Durante la madrugada, Páez conoció las repercusiones de su enojo. En su cuenta de Instagram –@fitopaezmusica– reflexió sobre lo acontecido, pero aseguró no arrepentirse. “Noche picante en Mar del Plata”, definió. A su vez, aseguró que hay una tendencia a acostumbrarse a que el personal de seguridad pueda dar órdenes e incluso tocar a los asistentes a un show.

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“Esa seguridad no es contratada por mis representantes”, aclaró y agregó haber visto cómo sentaban a personas que intentaban bailar y cantar desde sus lugares. “Las maneras que vi me retrotrajeron a un pasado horripilante e indeseado. Y no tan pasado tampoco, las represiones en las marchas de jubilados y en manifestaciones populares con derechos constitucionales funcionan a gran escala con víctimas de todo tipo”, sentenció.

También manifestó preocupación por la naturalización de los episodios en los que “alguien con un arma o un poder supuesto, impone su voluntad sobre los demás”. Por último, reconoció que explotó. “No me arrepiento de una sola palabra que dije con la adrenalina en sangre. Tu libertad es muy importante para la mía”, cerró y agradeció a su público.

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