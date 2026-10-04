“¡Tanta cara de odio de policía!”: el enojo de Fito Páez con la seguridad de su show

Para Páez, el gesto fue un acto de censura que relacionó directamente con las épocas de la dictadura. “¡Se terminó eso! ¡Se terminó! ¡No existe más!”, señaló a los gritos y con un desborde emocional. Además de haber criticado el accionar de la seguridad, invitó al público a volver a hacer lo que hacía. “Párense también, es la única manera que tienen de ver”, indicó a quienes quedaban por detrás de quienes se ponían de pie.