La coherencia en el fallo de la Corte sobre el DNU 70/23

Hay mucho escándalo, tal vez malintencionado, alrededor del fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación que involucra el DNU 70/23 en cuanto deroga la llamada ley de tierras rurales. El tema toca aspectos de la economía por lo institucional en general y por las repercusiones en varias normas alcanzadas por el DNU, pero aquí se verán sobre todo los argumentos de la Corte. La demanda contra el decreto fue realizada por el Centro de Ex Combatientes Islas Malvinas La Plata (Cecim), primero rechazada por falta de legitimidad de parte, luego aceptada por una Cámara de Apelaciones y más tarde llevada a la Corte que decidió que el Cecim no tiene calidad de actor porque no hay una controversia que merezca trámite judicial. Nada dijo sobre el DNU, sólo que el Cecim no era apto para llevarlo a Tribunales en el punto discutido. Por supuesto, eso implica que está vigente y la ley no, pero eso es otro problema con otros responsables.