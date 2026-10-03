DeportesFútbol

“Es imposible”: vinieron a ver a la Selección ante Burkina Faso, pero el precio de las entradas fue tema de conversación

Gonzalo llegó con su hija al Monumental después de no poder conseguir tickets para el partido del martes.

ILUSIÓN. Gonzalo Calvetti y su hija Isabela llegaron al Monumental para ver a la selección argentina ante Burkina Faso.
ILUSIÓN. Gonzalo Calvetti y su hija Isabela llegaron al Monumental para ver a la selección argentina ante Burkina Faso.
Por Gonzalo Cabrera Terrazas Hace 3 Hs

Resumen para apurados

  • Hinchas argentinos asistieron al Monumental este sábado ante Burkina Faso debido a los altos precios y la falta de tickets para la despedida de Lionel Messi.
  • Las entradas para el último partido del astro ante Benín oscilaron entre $90.000 y $480.000, agotándose rápidamente y obligando al público común a buscar alternativas.
  • El descontento por los valores de los boletos expone la brecha de accesibilidad para la afición, mientras el seleccionado afronta el inminente adiós de su máximo ídolo.
Resumen generado con IA

DESDE BUENOS AIRES. - Gonzalo Calvetti vivió muchos años en Barcelona y, entre 2004 y 2005, cuando un tal Lionel Messi recién empezaba a asomar, tuvo la suerte de conocerlo. Hace poco le regaló a su hija Isabela una camiseta del rosarino con los colores del Barcelona y le contó aquella historia. Este sábado, padre e hija llegaron desde Villa Crespo al Monumental con una misión. "Es la primera vez que traigo a mi hija a ver a la Selección. Hoy queríamos despedirlo", contó.

La paradoja es que el capitán no estará en la cancha. Messi, que anunció su retiro de la Selección el 31 de agosto, solo fue convocado para el amistoso del martes ante Benín, que será su adiós ante el público argentino. "Estamos muy contentos, un poco tristes porque no lo vamos a ver a Messi, pero hoy era el partido para venir, porque para el martes era complicado", explicó el padre.

Complicado es un eufemismo. Las entradas para la despedida se agotaron en alrededor de una hora y media, entre quejas en las redes sociales, con precios que iban de $90.000 a $480.000, los mismos que para esta noche. "Imposible, no se podía. Para el público común es imposible", sostuvo. "Calculo que está todo vendido para gente exclusiva. Para la gente común no había entradas", agregó.

“Es nuestro emblema"

Para Isabela, la noche tiene sabor a estreno. "Estoy emocionada y nerviosa, pero siento que vamos a ganar", confesó. Cuando le preguntaron por su jugador favorito más allá de Messi, no quiso elegir. "No sé, todos por igual".

Su papá le pone palabras a lo que significa la camiseta. "La Selección es todo: es nuestro emblema, es nuestra alegría. Vivimos un momento complicado para muchas personas y creo que la Selección nos da algo que no nos dan los gobiernos. Nos da esa unión a todos", reflexionó.

El rival, en cambio, es casi un desconocido. "Me enteré de que estaba medio quedado allá, en Marruecos. La verdad es que no conocía al equipo, no sabíamos quiénes eran. Pero bienvenidos: el equipo que venga a jugar con Argentina va a ser bien recibido. Lo importante es que vamos a ver a otros jugadores, a otros ídolos. Lo importante es Argentina", señaló.

Compartir la pasión con su hija lo resume todo. "Con mi hija es todo. Mi idea era venir a ver a Messi por última vez", reconoció. Su mensaje para el capitán apunta más a la persona que al jugador: "Es un tipo tan sencillo, tan buena persona, que eso es lo importante. Messi es todo".

Isabela, en cambio, eligió consolarlo por la final perdida. "Que tenga mucha suerte, que aunque quedamos segundos no pasa nada, porque él es un ídolo para todo el mundo. Le desearía muchos abrazos y muchos besos", dijo. Messi dirá adiós el martes. Ella, a su manera, ya lo despidió.

Temas Buenos AiresSelección Argentina de fútbol
Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
Incertidumbre en la Selección: problemas con los vuelos ponen en duda el amistoso ante Burkina Faso

Incertidumbre en la Selección: problemas con los vuelos ponen en duda el amistoso ante Burkina Faso

Lo más popular
Condenada a muerte: Christa Pike se encuentra en estado crítico, después de dos inyecciones letales
1

Condenada a muerte: Christa Pike se encuentra en estado crítico, después de dos inyecciones letales

Las várices no se curan, se tratan: la advertencia de un especialista en flebología
2

"Las várices no se curan, se tratan": la advertencia de un especialista en flebología

Créditos hipotecarios: el cambio clave que amplía el acceso a una vivienda
3

Créditos hipotecarios: el cambio clave que amplía el acceso a una vivienda

El tiempo comenzó a cambiar en Tucumán: llegaron los primeros truenos y crece la inestabilidad
4

El tiempo comenzó a cambiar en Tucumán: llegaron los primeros truenos y crece la inestabilidad

¿Por qué cambió tan repentinamente el tiempo en Tucumán y cuándo volvería la lluvia?
5

¿Por qué cambió tan repentinamente el tiempo en Tucumán y cuándo volvería la lluvia?

Ranking notas premium
Fue como ganar un Mundial: la historia del Malbec argentino que fue elegido como el mejor vino tinto del mundo
1

"Fue como ganar un Mundial": la historia del Malbec argentino que fue elegido como el mejor vino tinto del mundo

Entre acuerdos, recelos y candidaturas
2

Entre acuerdos, recelos y candidaturas

La apuesta de una joven ingeniera por el futuro del café en Tucumán
3

La apuesta de una joven ingeniera por el futuro del café en Tucumán

El vuelo de FlyDubai y las historias dos veces contadas
4

El vuelo de FlyDubai y las historias dos veces contadas

Un policía recibió una condena de 13 años por estafar a feriantes
5

Un policía recibió una condena de 13 años por estafar a feriantes

Más Noticias
Por qué el partido contra Gimnasia y Tiro es una final anticipada y qué errores no puede repetir San Martín

Por qué el partido contra Gimnasia y Tiro es una final anticipada y qué errores no puede repetir San Martín

Quién es Burkina Faso, el rival que ya le ganó a Argentina y que nombró el Che africano

Quién es Burkina Faso, el rival que ya le ganó a Argentina y que nombró el "Che africano"

Seguí en vivo el vuelo de Burkina Faso: el avión que trae al rival de la Selección ya está rumbo a Ezeiza

Seguí en vivo el vuelo de Burkina Faso: el avión que trae al rival de la Selección ya está rumbo a Ezeiza

Por qué Burkina Faso jugará con la Sub-23: la trama del viaje que casi suspende el amistoso con Argentina

Por qué Burkina Faso jugará con la Sub-23: la trama del viaje que casi suspende el amistoso con Argentina

Alerta naranja y amarilla por tormentas, vientos de 100 km/h y Zonda: cuáles son las provincias afectadas este sábado

Alerta naranja y amarilla por tormentas, vientos de 100 km/h y Zonda: cuáles son las provincias afectadas este sábado

Condenada a muerte: Christa Pike se encuentra en estado crítico, después de dos inyecciones letales

Condenada a muerte: Christa Pike se encuentra en estado crítico, después de dos inyecciones letales

Verstappen logró su primera pole y Colapinto saldrá 21°: así quedó la grilla de salida del GP de Bharéin

Verstappen logró su primera pole y Colapinto saldrá 21°: así quedó la grilla de salida del GP de Bharéin

Se sintió un poco peor: el sincero balance de Franco Colapinto tras la clasificación en Bahrein

"Se sintió un poco peor": el sincero balance de Franco Colapinto tras la clasificación en Bahrein

Comentarios