“Es imposible”: vinieron a ver a la Selección ante Burkina Faso, pero el precio de las entradas fue tema de conversación

La paradoja es que el capitán no estará en la cancha. Messi, que anunció su retiro de la Selección el 31 de agosto, solo fue convocado para el amistoso del martes ante Benín, que será su adiós ante el público argentino. "Estamos muy contentos, un poco tristes porque no lo vamos a ver a Messi, pero hoy era el partido para venir, porque para el martes era complicado", explicó el padre.