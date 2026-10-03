Jockey venció a Gimnasia y Tiro de Salta y jugará la final del Regional B

Jockey quería que su temporada llegara hasta el último partido. No era una frase hecha ni una manera de quitarse presión antes de la semifinal. El head coach Matías Bachur lo había planteado como el objetivo inmediato de un plantel que, después de varios años de construcción, sentía que estaba preparado para dar otro paso. Lo consiguió. El “Cañero” derrotó 37-27 a Gimnasia y Tiro de Salta y se clasificó a la final del Regional B, donde enfrentará a Tigres, vencedor de Old Lions en la otra llave.