Seguridad

Tiroteo en una escuela primaria de Oregon: cinco muertos, entre ellos tres niños

La Policía confirmó que el presunto autor de los disparos también murió, aunque no precisó si está incluido en el balance de víctimas fatales.

Según se informó, la escuela cuenta con entre 400 y 450 estudiantes.
Según se informó, la escuela cuenta con entre 400 y 450 estudiantes.
Por Redacción Seguridad Hace 2 Hs

Resumen para apurados

  • Cinco personas, incluidos tres niños, murieron en un ataque perpetrado por un tirador este mediodía en una escuela primaria de Bend, Oregon.
  • El sospechoso abrió fuego y fue abatido, posiblemente por un transeúnte. Tras el llamado de alerta, la Policía evacuó a más de 400 estudiantes.
  • El balance de víctimas es preliminar mientras avanza la investigación judicial y resurge la preocupación por los tiroteos escolares en Estados Unidos.
Resumen generado con IA

Cinco personas, entre ellas tres niños, murieron durante un tiroteo en una escuela primaria de Oregon, en el noroeste de Estados Unidos, informó la agencia AFP. La Policía confirmó que el presunto autor de los disparos también está muerto, aunque todavía no se determinó si su fallecimiento forma parte del balance inicial de víctimas.

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Las autoridades advirtieron que la cifra de muertos es preliminar y podría modificarse a medida que avance la investigación. Por el momento, tampoco se aclararon las circunstancias en las que murió el sospechoso.

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“No tenemos confirmación todavía sobre quién disparó al sospechoso. Pudo haber sido un transeúnte. En este momento, tenemos múltiples víctimas”, señaló Sheila Miller, portavoz del Departamento de Policía, durante una conferencia de prensa.

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El ataque ocurrió alrededor de las 13, hora local (17 en la Argentina), en la Silver Rail Elementary School, ubicada en la ciudad de Bend. Tras el tiroteo, las autoridades activaron un protocolo de emergencia, cerraron el establecimiento y desplegaron un importante operativo policial en la zona.

Cómo fue el operativo policial

Según el informe oficial del Departamento de Policía de Bend, los agentes llegaron a la escuela a las 13.02, pocos minutos después de recibir una llamada desde el establecimiento. La comunicación alertaba sobre una persona desconocida que había disparado contra un automóvil.

Cuando los efectivos arribaron al lugar, el sospechoso ya había sido abatido. De acuerdo con el reporte policial, podría haber recibido los disparos de un transeúnte, aunque esa hipótesis todavía no fue confirmada.

Tras el ataque, los agentes revisaron las aulas una por una para garantizar la evacuación de estudiantes y trabajadores. La institución cuenta con entre 400 y 450 alumnos y alrededor de 40 integrantes del personal, entre docentes, directivos y otros empleados.

Al menos dos personas heridas fueron trasladadas al Saint Charles Health System, el principal centro hospitalario de la zona. Desde la institución sanitaria expresaron su solidaridad con las familias afectadas y la comunidad educativa. “Nuestros corazones están con las familias afectadas y con nuestra comunidad”, señalaron en un comunicado.

La reacción de las autoridades de Oregon

La gobernadora de Oregon, Tina Kotek, informó que seguía de cerca la situación y agradeció la intervención de los equipos de emergencia que acudieron al establecimiento.

“Estoy siguiendo de cerca la situación en la escuela primaria Silver Rail en Bend. Agradezco a los servicios de emergencia que se encuentran en el lugar. Compartiré más información a medida que la obtenga”, publicó en la red social X.

Por su parte, Steven Cook, superintendente del distrito escolar de Bend-La Pine, manifestó la conmoción de la comunidad educativa ante lo ocurrido y calificó el episodio como una “tragedia sin sentido”.

“Extendemos nuestras más sentidas condolencias a las familias y a todos los afectados por esta violencia. No hay palabras que puedan expresar el dolor que siente nuestra comunidad”, expresó.

El funcionario agregó que las prioridades inmediatas eran garantizar el bienestar de los estudiantes y del personal, además de colaborar con las fuerzas de seguridad y los servicios de emergencia.

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