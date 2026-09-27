Estamos alimentando a la IA con sus propias respuestas. El riesgo de cercar el pensamiento humano

Estas evidencias nos remiten a una problemática educativa urgente e insoslayable. Si docentes y estudiantes desconocen estas limitaciones de la IA, también están condenados a repetirla, a perder autodeterminación, reflexión, conciencia crítica, creatividad. Están sentenciados a ser fagocitados por la IA. Es decir, a ser manipulados por las empresas que devoran la información del mundo y de las personas para “entrenar” a sus modelos con el objetivo de que, a su vez, los algoritmos fagociten el pensamiento y el lenguaje de los humanos bajo el disfraz de inteligencia y eficiencia. No basta entonces con advertir a los estudiantes sobre los riesgos; hay que hacer ingresar la IA y los dispositivos al aula y trabajarla, conocerla, analizarla críticamente y aprender a dominarla para no terminar siendo un objeto de domesticación de las grandes tecnológicas y el mercado de datos. Si se la demoniza y se la deja fuera del aula, no se termina el riesgo; tan sólo se lo ahuyenta y se deja a los alumnos a su merced. Y, al mismo tiempo, se desaprovecha aquello en lo que efectivamente la IA puede contribuir a potenciar el pensamiento y la creatividad humanos. Si no estamos dispuestos a aceptar que las nuevas generaciones sean una bolilla más en un bolillero gobernado por los tecnomagnates, es hora de que las políticas de Estado asuman el rol que efectivamente les cabe en la defensa del pensamiento y los derechos humanos.