Video: un auto chocó contra el muro y se prendió fuego en la primera práctica de la Fórmula 2
El monoplaza del piloto tailandés Tasanapol Inthraphuvasak ardió en llamas tras perder el control en la curva 19 durante el estreno del nuevo circuito urbano español. El argentino Nicolás Varrone finalizó segundo.
Resumen para apurados
- El piloto Tasanapol Inthraphuvasak salió ileso tras despistarse, chocar y quemarse su auto de F2 durante la primera práctica libre en el circuito callejero de Madrid.
- El fuego obligó a frenar la sesión por 24 minutos. La pista ya había recibido críticas de jefes de equipo y pilotos por su peligrosidad y alta tasa de incidentes.
- El incidente intensifica el debate sobre la seguridad del flamante trazado madrileño y anticipa un fin de semana complejo para la puesta a punto de los monoplazas.
El estreno de la Fórmula 2 en el flamante trazado urbano de Madrid comenzó con momentos de máxima preocupación. Durante la primera sesión de entrenamientos libres del Gran Premio de España, el tailandés Tasanapol Inthraphuvasak protagonizó un violento impacto contra las protecciones a la salida de la curva 19 —un sector de altísima velocidad del tercer parcial— que derivó en el incendio inmediato de su monoplaza del equipo ART Grand Prix tras golpear de cola en reiteradas ocasiones. La rápida reacción del corredor asiático, quien logró desabrocharse el cinturón y abandonar el habitáculo por sus propios medios mientras las llamas cubrían la parte trasera del vehículo, evitó consecuencias físicas graves. Pese a que no requirió atención médica en pista, los severos daños en las barreras y la extinción del fuego obligaron a desplegar una bandera roja que paralizó la actividad durante 24 minutos.
A CAR IS ALREADY ON FIRE IN MADRID!— Everything Formula (@evrythngformu1a) September 11, 2026
Tasanapol Inthraphuvasak crashes into the wall during F2 practice—and his car catches fire. He is OK.#F2 | #SpanishGP 🇪🇸 pic.twitter.com/xeaT6hPdXK
El siniestro generó polémica y preocupación en el paddock respecto a los reducidos márgenes de seguridad del flamante circuito madrileño, incorporado al calendario de 2026. Días antes, el jefe de equipo de Williams, James Vowles, había encendido las alarmas al calificarlo como una pista "que destruye autos" tras registrarse 19 banderas rojas y tres chasis rotos en pruebas previas de Fórmula 3; una postura compartida por Pierre Gasly, quien comparó la exigencia con el trazado de Montecarlo. La advertencia cobró fuerza tanto en la práctica de la F3 —donde el italiano Nicola Lacorte se estrelló contra las defensas de la curva 9— como en el cierre de la tanda de F2, con otro golpe del neerlandés Laurens Van Hoepen.
Con apenas seis minutos en el reloj tras la reanudación de los ensayos, los corredores salieron a pista con una ventana mínima para recolectar datos antes de la clasificación. En ese escenario de urgencia, el búlgaro Nikola Tsolov, líder del certamen, ratificó su gran presente al marcar el mejor tiempo con un crono de 1:47.059. La gran nota albiceleste de la jornada la brindó el argentino Nicolás Varrone: luego de sobreponerse a un despiste inicial que generó una breve bandera amarilla, el bonaerense firmó un giro formidable para ubicarse en el segundo escalón a escasas 110 milésimas de la punta, postergando al mexicano Rafael Villagómez (+0.137) y al estadounidense Colton Herta (+0.391).