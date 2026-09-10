OpiniónCartas de lectores

Cartas de lectores: cortes de agua
Hace 4 Hs

La SAT ha anunciado cortes programados de agua. Cuando llegue la temporada estival en Tucumán, que suele ser prolongada, el consumo de agua potable será mucho mayor. Empezarán los cortes de agua, y las deficiencias en la provisión de la misma. Considero que la SAT debe tener en cuenta esta situación y reparar las muchas pérdidas de agua potable, no sólo culpar al usuario del derroche de la misma, ya que sería burlesco. Además también en las calles hay aguas servidas, que son contaminantes del medio ambiente. El servicio que presta la SAT es muy deficiente, ya pasa a ser un problema de Salud Pública y Ambiental, tendría la SAT que asumir la responsabilidad que le compete, en cuanto a la detención de las pérdidas de agua potable y aguas cloacales y su reparación. La Constitución, en su Art. 42, establece que los ciudadanos tienen derecho a la calidad y eficiencia de los servicios públicos, algo que no se está cumpliendo en Tucumán.

Liliana C. Müller  

liliana.c.muller@gmail.com


Tamaño texto
Comentarios
Lo más popular
Ranking notas premium
El trend de fotos de los años 80: la nostalgia por una época que tenía menos derechos para las mujeres
1

El trend de fotos de los años 80: la nostalgia por una época que tenía menos derechos para las mujeres

Recuerdos fotográficos: así lucía La Recova en 1991
2

Recuerdos fotográficos: así lucía La Recova en 1991

Crecieron juntos en Los Tarcos y ahora comparten la Primera: la historia de los hermanos Rodríguez
3

Crecieron juntos en Los Tarcos y ahora comparten la Primera: la historia de los hermanos Rodríguez

La única certeza es la incertidumbre política
4

La única certeza es la incertidumbre política

Recuerdos fotográficos: Pablo Rojas Paz, el yutero que tuvo que escribir “la maestra es buena y nos quiere”
5

Recuerdos fotográficos: Pablo Rojas Paz, el yutero que tuvo que escribir “la maestra es buena y nos quiere”

Más Noticias
El trend de fotos de los años 80: la nostalgia por una época que tenía menos derechos para las mujeres

El trend de fotos de los años 80: la nostalgia por una época que tenía menos derechos para las mujeres

Propuestas de música y teatro para disfrutar en Tucumán

Propuestas de música y teatro para disfrutar en Tucumán

Presentan hoy el nuevo libro de Fabián Soberón, en la Alianza Francesa

Presentan hoy el nuevo libro de Fabián Soberón, en la Alianza Francesa

El Septiembre Musical despliega propuestas gratuitas

El Septiembre Musical despliega propuestas gratuitas

Stand up: Cris Álvarez reivindica un humor femenino

Stand up: Cris Álvarez reivindica un humor femenino

Estrenos de cine: las hermanas Owens quieren cortar la maldición familiar

Estrenos de cine: las hermanas Owens quieren cortar la maldición familiar

Terror sangriento: “El heladero” que nadie espera

Terror sangriento: “El heladero” que nadie espera

Animación familiar: vuelve Tadeo el explorador

Animación familiar: vuelve Tadeo el explorador

Comentarios