Cartas de lectores: cortes de agua

La SAT ha anunciado cortes programados de agua. Cuando llegue la temporada estival en Tucumán, que suele ser prolongada, el consumo de agua potable será mucho mayor. Empezarán los cortes de agua, y las deficiencias en la provisión de la misma. Considero que la SAT debe tener en cuenta esta situación y reparar las muchas pérdidas de agua potable, no sólo culpar al usuario del derroche de la misma, ya que sería burlesco. Además también en las calles hay aguas servidas, que son contaminantes del medio ambiente. El servicio que presta la SAT es muy deficiente, ya pasa a ser un problema de Salud Pública y Ambiental, tendría la SAT que asumir la responsabilidad que le compete, en cuanto a la detención de las pérdidas de agua potable y aguas cloacales y su reparación. La Constitución, en su Art. 42, establece que los ciudadanos tienen derecho a la calidad y eficiencia de los servicios públicos, algo que no se está cumpliendo en Tucumán.