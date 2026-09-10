Alberdi, entre la memoria y el compromiso con el futuro

Durante demasiado tiempo, una placa fue casi la única referencia visible de que Juan Bautista Alberdi había nacido en la esquina de 24 de Septiembre y 25 de Mayo, justo frente a la plaza Independencia. La escasa señalización contrastaba con la dimensión histórica de quien fue uno de los principales inspiradores de la Constitución Nacional de 1853 y una figura decisiva en la organización institucional de la Argentina.