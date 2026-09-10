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Jason Statham, a pura acción

Llega “Código: Venganza”.

Jason Statham
Jason Statham
Hace 7 Hs

Después de que su jefe multimillonario fue asesinado frente a él, el agente de seguridad Cole Reed es incriminado por el homicidio. Perseguido por fuerzas internacionales, debe limpiar su nombre y descubrir la conspiración detrás del crimen, para lo cual se embarca en un buque de carga. Durante el trayecto, descubre una conspiración internacional entre mercenarios y agentes amenazados, en una carrera contra el tiempo con acción intensa en alta mar y entornos corporativos letales. “Código: Venganza”, es la película del francés Jean-François Richet con Jason Statham y con un guión a su servicio para mostrar que está en buen estado físico a sus 59 años en un nuevo thriller de acción de los que acostumbra protagonizar. El elenco se completa con Annabelle Wallis, Jason Wong, Roland Møller y Adrian Lester.

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