Animación familiar: vuelve Tadeo el explorador

Llega una nueva aventura animada de Tadeo, quien ahora es el padre de Olimpia, una adorable e intrépida niña de dos años. Mientras están de vacaciones en Londres, su esposa Sara sigue la pista de un objeto único: la lámpara maravillosa de Las mil y una noches. Pero Momia está lleno de celos por haber dejado de ser el centro de atención y pide el deseo de viajar en el tiempo hasta el momento en que era joven y todos la querían. Tadeo y Sara tienen que unir fuerzas para evitar que se cambie el curso de la historia y traer al grupo de vuelta a casa, para lo cual deberán llegar hasta la cueva de Ali Babá y los 40 Ladrones.
“Tadeo el explorador y la lámpara maravillosa” es la cuarta película de la saga de ese particular explorador, y está dirigida por Enrique Gato con libreto de Manuel Burque y Josep Gatell.