Tuqui 10: los números sorteados este domingo 6 de septiembre

Resumen para apurados
- La Caja Popular de Ahorros de Tucumán realizó el sorteo 195 del Tuqui 10 este domingo 6 de septiembre, donde el pozo principal quedó vacante por falta de aciertos.
- Con números del 04 al 21, la jugada no tuvo ganadores con 10 aciertos, aunque el Seguro Sale premió en San Miguel de Tucumán y se otorgaron diez premios por cartón.
- El pozo acumulado ascenderá a más de $273 millones para la próxima edición del domingo 13 de septiembre, que se jugará con el cartón azul y sumará nuevos premios.
El Tuqui 10 realizó este domingo 6 de septiembre de 2026 su sorteo N° 195. El sorteo de la Caja Popular de Ahorros de Tucumán dejó un pozo millonario de $233.590.219,52, que quedó vacante al no registrarse un ganador con los 10 aciertos.
Los números sorteados fueron:
Los números del Tuqui 10
04 - 05 - 07 - 08 - 09 - 10 - 11 - 17 - 19 - 21
El resultado corresponde al sorteo realizado este domingo 6 de septiembre.
El pozo millonario quedó vacante, por lo que el monto acumulado continuará para el próximo sorteo, previsto para el domingo 13 de septiembre, correspondiente al cartón azul.
Tuqui 10: cuánto quedó el pozo para el próximo sorteo
Según los datos publicados por la Caja Popular de Ahorros, el próximo sorteo tendrá un pozo millonario de $273.340.284,16.
Además, el Seguro Sale acumula un premio de $12.230.789,12.
Seguro Sale: números sorteados
En el Seguro Sale, la combinación sorteada fue:
01 - 03 - 05 - 06 - 09 - 10 - 11 - 15 - 16 - 17
La bolilla extra fue el número 02.
El premio correspondiente fue de $11.321.328,64 y el resultado/localidad informado fue 2 de San Miguel de Tucumán.
Los cartones ganadores de $700.000
En el sorteo también se otorgaron 10 premios de $700.000 correspondientes a los siguientes números de cartón:
143638
182226
192482
182134
163933
154316
121947
151404
176121
189506
Sorteo especial del Tuqui 10
El sorteo especial también dejó cinco premios de $200.000, con un premio de $400.000 para quienes atendiesen el llamado, según las condiciones indicadas en el cartón.
Los nombres consignados en el resultado fueron Ramona Sosa, Candelaria Salto, Patricia Gomez, Alberto Castro y Martín Romano.
Próximo sorteo del Tuqui 10
El próximo sorteo del Tuqui 10 será el domingo 13 de septiembre de 2026, con cartón azul.
El pozo millonario anunciado asciende a $273.340.284,16, mientras que el Seguro Sale acumula $12.230.789,12.