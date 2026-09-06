SociedadActualidad

Tuqui 10: los números sorteados este domingo 6 de septiembre

Se realizó este domingo el sorteo N° 195 del Tuqui 10 de la Caja Popular de Ahorros de Tucumán.

Tuqui 10. Conocé los resultados del sorteo de este domingo 6 de septiembre
Tuqui 10. Conocé los resultados del sorteo de este domingo 6 de septiembre
Hace 2 Hs

Resumen para apurados

  • La Caja Popular de Ahorros de Tucumán realizó el sorteo 195 del Tuqui 10 este domingo 6 de septiembre, donde el pozo principal quedó vacante por falta de aciertos.
  • Con números del 04 al 21, la jugada no tuvo ganadores con 10 aciertos, aunque el Seguro Sale premió en San Miguel de Tucumán y se otorgaron diez premios por cartón.
  • El pozo acumulado ascenderá a más de $273 millones para la próxima edición del domingo 13 de septiembre, que se jugará con el cartón azul y sumará nuevos premios.
Resumen generado con IA

El Tuqui 10 realizó este domingo 6 de septiembre de 2026 su sorteo N° 195. El sorteo de la Caja Popular de Ahorros de Tucumán dejó un pozo millonario de $233.590.219,52, que quedó vacante al no registrarse un ganador con los 10 aciertos.

Los números sorteados fueron:

Tuqui 10: los números sorteados este 6 de septiembre. Tuqui 10: los números sorteados este 6 de septiembre.

Los números del Tuqui 10

04 - 05 - 07 - 08 - 09 - 10 - 11 - 17 - 19 - 21

El resultado corresponde al sorteo realizado este domingo 6 de septiembre.

El pozo millonario quedó vacante, por lo que el monto acumulado continuará para el próximo sorteo, previsto para el domingo 13 de septiembre, correspondiente al cartón azul.

Tuqui 10: cuánto quedó el pozo para el próximo sorteo

Según los datos publicados por la Caja Popular de Ahorros, el próximo sorteo tendrá un pozo millonario de $273.340.284,16.

Además, el Seguro Sale acumula un premio de $12.230.789,12.

Seguro Sale: números sorteados

En el Seguro Sale, la combinación sorteada fue:

01 - 03 - 05 - 06 - 09 - 10 - 11 - 15 - 16 - 17

La bolilla extra fue el número 02.

El premio correspondiente fue de $11.321.328,64 y el resultado/localidad informado fue 2 de San Miguel de Tucumán.

Los cartones ganadores de $700.000

En el sorteo también se otorgaron 10 premios de $700.000 correspondientes a los siguientes números de cartón:

143638

182226

192482

182134

163933

154316

121947

151404

176121

189506

Sorteo especial del Tuqui 10

El sorteo especial también dejó cinco premios de $200.000, con un premio de $400.000 para quienes atendiesen el llamado, según las condiciones indicadas en el cartón.

Los nombres consignados en el resultado fueron Ramona Sosa, Candelaria Salto, Patricia Gomez, Alberto Castro y Martín Romano.

Próximo sorteo del Tuqui 10

El próximo sorteo del Tuqui 10 será el domingo 13 de septiembre de 2026, con cartón azul.

El pozo millonario anunciado asciende a $273.340.284,16, mientras que el Seguro Sale acumula $12.230.789,12.

Temas TucumánClub Caja Popular de Ahorros de TucumánTuqui 10
Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
Tuqui 10: conocé cómo salió el sorteo de este domingo 30 de agosto

Tuqui 10: conocé cómo salió el sorteo de este domingo 30 de agosto

Lo más popular
Chaplin y los días perdidos
1

Chaplin y los días perdidos

El tiempo en Tucumán: las lluvias anticipan una semana con marcados descensos de temperatura
2

El tiempo en Tucumán: las lluvias anticipan una semana con marcados descensos de temperatura

Uno de los secretos mejor guardados de Tucumán: el museo privado con 5.000 botellas de vino
3

Uno de los secretos mejor guardados de Tucumán: el museo privado con 5.000 botellas de vino

La Hoya cambia de paisaje: así avanza el parque que busca convertirse en un nuevo pulmón de Yerba Buena
4

La Hoya cambia de paisaje: así avanza el parque que busca convertirse en un nuevo pulmón de Yerba Buena

La Feria del Alfajor lo reunió todo: de lo clásico a las nuevas recetas
5

La Feria del Alfajor lo reunió todo: de lo clásico a las nuevas recetas

Ranking notas premium
Jaldo, Catalán, Campero y Manzur: cuatro para la gobernación y el dilema de las dos campañas
1

Jaldo, Catalán, Campero y Manzur: cuatro para la gobernación y el dilema de las dos campañas

Chaplin y los días perdidos
2

Chaplin y los días perdidos

Uno de los secretos mejor guardados de Tucumán: el museo privado con 5.000 botellas de vino
3

Uno de los secretos mejor guardados de Tucumán: el museo privado con 5.000 botellas de vino

La Hoya cambia de paisaje: así avanza el parque que busca convertirse en un nuevo pulmón de Yerba Buena
4

La Hoya cambia de paisaje: así avanza el parque que busca convertirse en un nuevo pulmón de Yerba Buena

Las fuertes chicanas entre Manzur y Catalán, Jaldo en el acto de un ex manzurista y la interna de la UCR
5

Las fuertes chicanas entre Manzur y Catalán, Jaldo en el acto de un ex manzurista y la interna de la UCR

Más Noticias
Banco Nación ofrece créditos UVA de hasta $100 millones para comprar autos 0 km y usados: tasas y cuotas

Banco Nación ofrece créditos UVA de hasta $100 millones para comprar autos 0 km y usados: tasas y cuotas

Nevada y con poca visibilidad: Vialidad advierte la presencia de neblina en la ruta a los valles

Nevada y con poca visibilidad: Vialidad advierte la presencia de neblina en la ruta a los valles

El Niño: un experto comparó el fenómeno con una película de un gran desastre natural

El Niño: un experto comparó el fenómeno con una película de un gran desastre natural

El tiempo en Tucumán: las lluvias anticipan una semana con marcados descensos de temperatura

El tiempo en Tucumán: las lluvias anticipan una semana con marcados descensos de temperatura

Alerta por frío extremo: una masa de aire helado hizo descender la temperatura en todo el país

Alerta por frío extremo: una masa de aire helado hizo descender la temperatura en todo el país

La Feria del Alfajor lo reunió todo: de lo clásico a las nuevas recetas

La Feria del Alfajor lo reunió todo: de lo clásico a las nuevas recetas

La Hoya cambia de paisaje: así avanza el parque que busca convertirse en un nuevo pulmón de Yerba Buena

La Hoya cambia de paisaje: así avanza el parque que busca convertirse en un nuevo pulmón de Yerba Buena

Uno de los secretos mejor guardados de Tucumán: el museo privado con 5.000 botellas de vino

Uno de los secretos mejor guardados de Tucumán: el museo privado con 5.000 botellas de vino

Comentarios