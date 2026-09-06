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Oriana Sabatini sorprendió con un radical cambio de look: está irreconocible

La cantante y actriz dejó atrás su clásico cabello oscuro y se mostró con un rubio claro y un corte bob. Las imágenes generaron miles de reacciones y elogios de sus seguidores y de varias figuras del espectáculo.

Oriana Sabatini
Oriana Sabatini
Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • Oriana Sabatini sorprendió recientemente en redes sociales al mostrar un radical cambio de look, luciendo cabello rubio y corte bob para renovar su estilo estético.
  • La cantante compartió el proceso desde un estudio estético. Ya en 2022 y 2023 había impactado con cejas decoloradas y diversos flequillos para sus proyectos.
  • La transformación desató miles de elogios de fanáticos y celebridades, consolidando su tendencia a marcar agenda estética y reinventar su imagen pública.
Resumen generado con IA

Oriana Sabatini volvió a sorprender a sus seguidores con un inesperado cambio de look. La artista compartió en sus redes sociales una serie de imágenes en las que mostró su nueva apariencia y rápidamente recibió miles de comentarios.

La transformación incluyó un cabello rubio claro y un corte bob con efecto húmedo, un estilo muy diferente al que suele lucir. Sabatini también apostó por un maquillaje intenso, con tonos lilas y delineado marcado, para completar su nueva imagen.

Según publicó Infobae, la artista mostró parte del proceso en un estudio de maquillaje y peluquería. En algunas de las fotografías se la puede ver con el cabello peinado hacia un costado y sujeto con clips, mientras que otras postales exhiben el resultado final.

Oriana Sabatini sorprendió con un radical cambio de look: está irreconocible

El nuevo look de Oriana Sabatini

Para la sesión de fotos, Oriana eligió una campera de cuero marrón, un top negro y jeans. El contraste entre la ropa y su nuevo cabello rubio reforzó el cambio de imagen y generó una inmediata reacción entre sus seguidores.

La publicación se llenó de mensajes de sorpresa y elogios. “¿Perdón?”, “¿Qué?”, “¡Wow! ¡Qué cambio! Bella como siempre”, “HOT” y “No puede ser” fueron algunos de los comentarios que recibió la cantante.

También reaccionaron personas de su círculo cercano. Entre ellas estuvieron Paulo Dybala, pareja de Sabatini, y su mamá, Catherine Fulop, además de figuras como María Becerra y Cami Mayan.

Oriana Sabatini sorprendió con un radical cambio de look: está irreconocible

Oriana Sabatini y su historial de cambios de look

No es la primera vez que Oriana Sabatini apuesta por una transformación radical. La cantante ya había sorprendido en noviembre de 2022, cuando modificó su apariencia para acompañar el lanzamiento de su canción “Chin chin”.

En aquella oportunidad, se animó a un flequillo muy corto y cejas decoloradas, un cambio que también generó una fuerte repercusión en las redes sociales.

La transformación volvió a repetirse pocos meses después. En enero de 2023, Sabatini mostró otro cambio de peinado: un flequillo largo y abierto que modificó nuevamente su imagen. En aquella ocasión, varios seguidores incluso remarcaron su parecido con su tía, la reconocida extenista Gabriela Sabatini.

A lo largo de los últimos años, la artista convirtió los cambios de imagen en una de sus características. Ya sea para acompañar un proyecto musical, una producción de fotos o simplemente por decisión personal, Oriana suele experimentar con distintos estilos.

Esta vez, el cabello rubio y el corte bob volvieron a colocarla en el centro de la conversación en redes sociales. La reacción de sus seguidores dejó en claro que, una vez más, su transformación no pasó inadvertida.

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