La pelea de San Martín cambió: todavía sueña con el Reducido, pero también mira de reojo el descenso

La posible caída al Federal A comenzó a preocupar a los hinchas

El fixture se presenta bravo. De los ocho rivales a enfrentar, seis de ellos figuran en la tabla por sobre San Martín. Lo que puede parecer una buena noticia, por aquello de la posibilidad de descontar de forma directa, se transforma en una preocupación silenciosa: cómo hace este equipo para vencer a Atlético Rafaela, Gimnasia y Esgrima de Jujuy y Atlanta a domicilio, y a Gimnasia y Tiro, Midland y hasta incluso a Colegiales, en una Ciudadela que esta temporada lejos está de ser la fortaleza que históricamente supo hacer.