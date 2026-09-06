Un avión de carga que operaba para Amazon se salió de la pista y se incendió en Miami

Resumen para apurados
- Un avión de carga de 21 Air para Amazon se despistó, chocó vehículos y se incendió este domingo en el Aeropuerto de Miami por causas aún indeterminadas al aterrizar.
- Procedente de Puerto Rico, la nave no declaró emergencia previa pero no logró frenar en la pista 30, obligando a desplegar más de 60 unidades de bomberos.
- La FAA y la NTSB abrieron una investigación para esclarecer el hecho, que provocó el cierre temporal de todas las pistas y la suspensión de operaciones.
Un avión de carga que realizaba un vuelo para Amazon se salió de la pista este domingo al aterrizar en el Aeropuerto Internacional de Miami y terminó incendiándose. Durante el incidente, la aeronave también chocó contra varios vehículos, según informó el Cuerpo de Bomberos y Rescate de Miami-Dade.
El accidente ocurrió alrededor de las 14, hora local, cuando el vuelo 7598 de 21 Air sobrepasó la pista después de aterrizar. La aeronave, un Boeing 767-300 de carga, había despegado poco más de dos horas antes desde el Aeropuerto Internacional Luis Muñoz Marín, en San Juan, Puerto Rico.
“Las unidades llegaron y encontraron un avión que se había incendiado como consecuencia de este accidente, con intensas llamas y humo”, informó el Cuerpo de Bomberos y Rescate de Miami-Dade, consignó la cadena CNN.
Más de 60 unidades de bomberos acudieron al aeropuerto para extinguir el incendio y evaluar a las personas afectadas. Hasta el momento, se desconoce si alguien resultó herido como consecuencia del incidente.
La aeronave aterrizó en la pista 30, que tiene más de 2,7 kilómetros de longitud. Por causas que todavía no fueron determinadas, el avión no pudo detenerse antes de llegar al final de la pista y terminó saliendo del pavimento.
Una revisión del audio del control de tránsito aéreo mostró que los pilotos no declararon una emergencia antes del aterrizaje. Posteriormente, los equipos de inspección informaron que no encontraron piezas del avión ni escombros sobre la pista, aunque la aeronave dañó equipos de navegación al salir del pavimento.
Investigación del accidente
La Junta Nacional de Seguridad en el Transporte informó que comenzó a recopilar información sobre el accidente, mientras que la Administración Federal de Aviación estará a cargo de la investigación.
“Esta es una situación que se desarrolla rápidamente y todavía estamos recopilando detalles”, señaló Kelly Nantel, portavoz de Amazon, en un comunicado. La empresa indicó que trabaja junto con las autoridades y funcionarios locales para determinar qué ocurrió y que está haciendo todo lo posible para apoyar a los afectados.
Por el accidente, todas las pistas del aeropuerto permanecieron cerradas y se dispuso una suspensión de las operaciones en tierra, según informó un portavoz de la terminal aérea.
Una aeronave operada para Amazon
El avión involucrado es un Boeing 767-300 de 32 años, perteneciente a 21 Air, una aerolínea de carga con base de operaciones en Miami que realiza vuelos para compañías como Amazon y DHL.
El vuelo desde San Juan tuvo una duración de poco más de dos horas, de acuerdo con el sitio de seguimiento Flightradar24.
Las salidas de pista constituyen el principal tipo de incidente que involucra a aeronaves a nivel mundial, según datos de la Asociación Internacional de Transporte Aéreo. Las pistas del Aeropuerto Internacional de Miami cuentan, al igual que las de numerosos aeropuertos, con una zona de seguridad destinada a funcionar como área de amortiguación ante este tipo de situaciones.