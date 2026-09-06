Conflicto universitario: docentes y nodocentes paran este martes y preparan una nueva Marcha Federal
El Frente Sindical de las Universidades Nacionales profundizó el plan de lucha ante la falta de acuerdo salarial y de respuestas a sus reclamos de financiamiento. Habrá un paro nacional el 8 de septiembre, clases públicas el 15 y una nueva movilización universitaria a principios de octubre.
Resumen para apurados
- Gremios docentes y nodocentes realizan un paro este martes en universidades del país ante la falta de acuerdo salarial y presupuesto con el Gobierno.
- La huelga se definió tras rechazar un aumento oficial del 3% por considerarlo insuficiente ante la inflación, sumándose a la medida de fuerza del 2 de septiembre.
- El plan de lucha incluirá clases públicas y una nueva Marcha Federal en octubre, lo que anticipa una mayor tensión política y gremial con el Ejecutivo.
El conflicto en las universidades nacionales vuelve a escalar. Los gremios que representan a docentes y trabajadores nodocentes resolvieron profundizar las medidas de fuerza ante la falta de respuestas del Gobierno nacional a los reclamos salariales y presupuestarios.
El Frente Sindical de las Universidades Nacionales estableció un nuevo cronograma de protestas que comenzará este martes 8 de septiembre con un paro nacional en las universidades de todo el país y continuará durante las próximas semanas con clases públicas, un acto frente al Palacio Pizzurno y una nueva Marcha Federal Universitaria prevista para los primeros días de octubre.
Entre las organizaciones que integran el frente se encuentran la Federación de Docentes de las Universidades (FEDUN) y la Federación Argentina del Trabajador de las Universidades Nacionales (FATUN).
Paro universitario este martes 8 de septiembre
La primera medida será el paro nacional universitario del martes 8 de septiembre, que alcanzará tanto a docentes como a nodocentes de las universidades nacionales.
La protesta se produce pocos días después del paro realizado el 2 de septiembre, convocado luego del fracaso de la última negociación paritaria.
En ese encuentro, el Gobierno ofreció un aumento salarial del 3% para septiembre, propuesta que fue rechazada por las organizaciones sindicales por considerarla insuficiente frente a la pérdida de poder adquisitivo acumulada.
Desde FEDUN cuestionaron la propuesta oficial y reclamaron una recomposición de los ingresos. El secretario general de la organización, Daniel Ricci, sostuvo que el alto acatamiento registrado durante la última medida reflejó el malestar existente entre los trabajadores universitarios.
Los gremios sostienen que el reclamo no se limita a una nueva actualización salarial, sino que también apunta a recuperar el poder adquisitivo perdido desde noviembre de 2025 y a exigir el cumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario.
Qué medidas prepararon los gremios universitarios
Después del paro del martes, el cronograma continuará con distintas actividades:
8 de septiembre: paro nacional universitario.
15 de septiembre: jornada nacional de clases públicas.
17 de septiembre: acto frente al Palacio Pizzurno, en coincidencia con la convocatoria a la paritaria docente y nodocente.
Primeros días de octubre: nueva Marcha Federal Universitaria.
La jornada de clases públicas del 15 de septiembre tendrá como objetivo trasladar las actividades universitarias al espacio público y visibilizar los reclamos de docentes y nodocentes.
FATUN también participa del plan de lucha
Los trabajadores nodocentes también profundizarán las medidas. La FATUN, integrante del Frente Sindical de las Universidades Nacionales, acompañará el paro y las actividades previstas para septiembre.
El gremio reclama una recomposición salarial que permita recuperar el poder adquisitivo perdido y cuestiona la falta de avances en materia de financiamiento universitario.
Al igual que los sindicatos docentes, los nodocentes rechazaron la propuesta de incremento del 3% para septiembre y reclaman una actualización acorde con la inflación acumulada.
Reclamo por salarios y financiamiento universitario
El conflicto universitario combina dos reclamos centrales: la recuperación de los salarios y un mayor financiamiento para las universidades nacionales.
Los gremios también exigen el cumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario, además de la actualización de las becas Progresar y Belgrano y un presupuesto que permita garantizar el funcionamiento de las instituciones.
Entre los reclamos sectoriales aparecen además cuestiones vinculadas con los colegios preuniversitarios, los adicionales por posgrados y la aplicación del Convenio Colectivo de Trabajo.
Según los cálculos difundidos por las organizaciones sindicales, los salarios docentes y nodocentes necesitan una recomposición superior al 30% para recuperar el poder adquisitivo perdido desde noviembre de 2025, además de contemplar la inflación posterior.
Nueva Marcha Federal Universitaria en octubre
La medida de mayor alcance será la nueva Marcha Federal Universitaria prevista para los primeros días de octubre.
La movilización buscará reunir nuevamente a docentes, nodocentes, estudiantes y otros sectores de la comunidad universitaria para reclamar por los salarios y el financiamiento del sistema.
La convocatoria será una nueva instancia de presión sobre el Gobierno nacional y una continuidad de las movilizaciones que se realizaron durante el conflicto universitario por el presupuesto y la recomposición salarial.
Mientras tanto, el paro del 8 de septiembre marcará el próximo capítulo de una disputa que los gremios anticipan que continuará si no se producen avances en las negociaciones.
Los principales reclamos universitarios
El Frente Sindical de las Universidades Nacionales concentra sus demandas en cuatro ejes:
Recuperación de los salarios docentes y nodocentes.
Cumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario.
Actualización de las becas Progresar y Belgrano.
Un mayor presupuesto para las universidades nacionales.
La estrategia sindical combina nuevas medidas de fuerza con actividades públicas y una movilización federal en octubre, mientras el Gobierno y los gremios mantienen abierta una disputa que vuelve a tensionar el funcionamiento de las universidades nacionales.