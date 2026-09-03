EN VIVO La Asamblea Universitaria elige al nuevo rector de la UNT

09:50 hs

Se eligieron las autoridades electorales de la Asamblea

La propuesta para conformar las autoridades electorales fue realizada por el decano de Odontología, Gastón Lagarrigue. María Inés Gómez, decana de Bioquímica, Química y Farmacia, fue elegida presidenta electoral, mientras que Sergio Robín, decano de Filosofía y Letras, y Hugo Fernández, decano de Ciencias Naturales, fueron designados secretarios electorales.

Al no presentarse otra propuesta, la moción fue aprobada por los asambleístas.