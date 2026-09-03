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EN VIVO La Asamblea Universitaria elige al nuevo rector de la UNT

QUÓRUM. Con 160 asambleístas presentes comenzó la Asamblea Universitaria que elegirá al nuevo rector de la UNT.
QUÓRUM. Con 160 asambleístas presentes comenzó la Asamblea Universitaria que elegirá al nuevo rector de la UNT. LA GACETA / FOTO DE ANALÍA JARAMILLO

El encuentro se desarrolla con 160 asambleístas acreditados en el Centro Cultural Virla. ¿Cuántos votos se necesitan?

Hace 1 Min
10:09 hs

Los asambleístas ya votan con Boleta Única de Papel

Concluido el protocolo de apertura, los asambleístas comenzaron a retirar, uno por uno y en orden alfabético por facultad, la Boleta Única de Papel. Al momento de recibirla, cada representante debe marcar la fórmula que elige para conducir la UNT hasta 2030.

09:57 hs

Entregaron la Boleta Única de Papel a los asambleístas

Concluido el protocolo de apertura, los asambleístas comenzaron a retirar, uno por uno y en orden alfabético por facultad, la Boleta Única de Papel. Luego, desde sus respectivos asientos, deberán marcar la fórmula elegida para conducir la UNT hasta 2030.

09:50 hs

Se eligieron las autoridades electorales de la Asamblea

La propuesta para conformar las autoridades electorales fue realizada por el decano de Odontología, Gastón Lagarrigue. María Inés Gómez, decana de Bioquímica, Química y Farmacia, fue elegida presidenta electoral, mientras que Sergio Robín, decano de Filosofía y Letras, y Hugo Fernández, decano de Ciencias Naturales, fueron designados secretarios electorales.

Al no presentarse otra propuesta, la moción fue aprobada por los asambleístas.

09:38 hs

Comenzó la Asamblea Universitaria

La Asamblea Universitaria se desarrolla con 161 asambleístas acreditados. La vicerrectora subrogante, María Cristina Grunauer de Falú, presidió la sesión hasta la elección del presidente y secretario electoral.

Lo que tenés que saber

La Universidad Nacional de Tucumán (UNT) llegó a la instancia decisiva de su proceso electoral. Desde las 9 de hoy, los 161 integrantes de la Asamblea Universitaria se reúnen en el Centro Cultural Virla para elegir al rector y vicerrector que conducirán la casa de estudios hasta mayo de 2030.

La elección enfrentará a las dos fórmulas oficializadas por la Junta Electoral: Sergio Mohamed-Horacio Madkur y Miguel Cabrera-Virginia Abdala. El resultado permitirá completar la renovación de autoridades que comenzó en mayo con los comicios de los distintos estamentos y la posterior elección de los decanos de las 13 facultades.

Temas Universidad Nacional de TucumánCentro Cultural Eugenio Flavio VirlaFacultad de Bioquímica, Química y Farmacia de la Universidad Nacional de TucumánMiguel CabreraSergio Mohamed
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