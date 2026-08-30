San Martín reaccionó a tiempo contra Güemes, pero todavía no le alcanza para entrar al Reducido

Un problema que crece

También quedó la bronca por el arbitraje. El reclamo por la acción sobre Arfaras fue uno de los momentos que encendió al estadio y volvió a instalar la discusión sobre los fallos que vienen perjudicando al equipo. Es un factor que no puede ignorarse porque condiciona partidos y genera un desgaste evidente, pero tampoco puede transformarse en una explicación absoluta. San Martín sigue necesitando mucho más de sí mismo para imponerse. Contra Güemes tuvo tiempo y condiciones para encontrar una victoria que finalmente no llegó.