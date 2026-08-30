San Martín reaccionó a tiempo contra Güemes, pero todavía no le alcanza para entrar al Reducido

Resumen para apurados
- San Martín de Tucumán empató 1-1 ante Güemes en La Ciudadela por la Primera Nacional, perdiendo la oportunidad de ingresar en los puestos de clasificación al Reducido.
- Güemes abrió el marcador con un gol de Sala tras un reclamo arbitral, mientras que Cabrera logró la igualdad definitiva para un local con notorias falencias ofensivas.
- El resultado mantiene al equipo tucumano a dos unidades del Reducido y profundiza la preocupación de los hinchas por el bajo rendimiento futbolístico de cara a la recta final.
El empate 1 a 1 frente a Güemes de Santiago del Estero volvió a dejar a San Martín frente a un espejo incómodo. El resultado puede maquillarse como un punto rescatado cuando el partido parecía perdido, pero la realidad indica que el equipo volvió a quedarse corto. Tenía enfrente al último de la zona B, jugaba en La Ciudadela y necesitaba ganar para acercarse al Reducido. Sin embargo, terminó envuelto en sus propias dudas, con escasas respuestas futbolísticas y una sensación que se repite demasiado: todavía no queda claro a qué juega.
El comienzo ya mostró algunas de esas dificultades. San Martín quedó detenido en un reclamo por una falta sobre Luca Arfaras y, en medio de esa protesta, Matías Ignacio García perdió la marca. Santiago Sala aprovechó el desconcierto, recibió con espacio y sacó un remate potente desde larga distancia para poner el 1 a 0. La jugada tuvo el componente arbitral a cargo de Lucas Cavallero que volvió a generar bronca en La Ciudadela, pero también expuso una falla propia: mientras unos reclamaban, otro perdió la referencia y Güemes encontró el camino al gol.
El golpe obligó al “Santo” a ir a buscarlo, aunque nunca consiguió hacerlo con claridad. Güemes se plantó con orden, cerró los espacios y convirtió cada ataque local en una búsqueda incómoda. San Martín empezó a perder pelotas, a equivocarse en pases sencillos y a tomar decisiones apresuradas. La impaciencia de las tribunas tampoco ayudó y, por momentos, lo que debía convertirse en energía terminó transformándose en presión y nerviosismo para un equipo que necesitaba serenarse cuando más le costaba encontrar juego.
El empate llegó desde el empuje, más como consecuencia de insistir que de elaborar mejor. Mauro Verón pivoteó dentro del área y Bruno Cabrera apareció para sacar el remate que terminó en la red. El delantero volvió a aportar en su cuenta personal y el 1 a 1 le devolvió aire al equipo y al hincha. Pero después del gol, San Martín volvió a tropezar con el mismo problema: tuvo voluntad para ir hacia adelante, aunque le faltaron ideas para hacerlo de manera sostenida.
Un problema que crece
También quedó la bronca por el arbitraje. El reclamo por la acción sobre Arfaras fue uno de los momentos que encendió al estadio y volvió a instalar la discusión sobre los fallos que vienen perjudicando al equipo. Es un factor que no puede ignorarse porque condiciona partidos y genera un desgaste evidente, pero tampoco puede transformarse en una explicación absoluta. San Martín sigue necesitando mucho más de sí mismo para imponerse. Contra Güemes tuvo tiempo y condiciones para encontrar una victoria que finalmente no llegó.
Y allí aparece otra pregunta: ¿por qué “Caco” García ingresó tan tarde? Su presencia modificó algo la cara del equipo y aportó otra dinámica, pero el cambio llegó cuando el reloj ya había consumido buena parte de la oportunidad. Después del empate, los minutos de adición ofrecían una última posibilidad para quedarse con los tres puntos, pero tampoco apareció la reacción esperada.
El final fue tan elocuente como el desarrollo. Los silbidos y los abucheos acompañaron la salida de un equipo que volvió a dejar a sus hinchas con las manos vacías en términos de ilusión. El enojo tuvo dos destinatarios: el arbitraje y, sobre todo, el desempeño propio. San Martín necesitaba ganar, no pudo hacerlo ante el último de la zona y dejó pasar otra oportunidad para descontar con los que se clasificarían por el Reducido.
El empate evitó la derrota, pero no evitó la preocupación: la distancia con el objetivo inmediato vuelve a crecer y el equipo todavía necesita juego, claridad y regularidad para convencer de que puede pelear por un lugar entre los ocho.