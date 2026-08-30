Seguridad

Santiago del Estero: un hombre golpeó con un ladrillo en la cabeza a su exnovia y escapó

La víctima tiene 20 años y fue atacada durante la noche del viernes. El agresor, de 22, está identificado y permanece prófugo.

Brutal ataque en Santiago del Estero: un hombre golpeó con un ladrillo en la cabeza a su exnovia y escapó. (Foto: Policía Santiago del Estero)
Brutal ataque en Santiago del Estero: un hombre golpeó con un ladrillo en la cabeza a su exnovia y escapó. (Foto: Policía Santiago del Estero)
Hace 46 Min

Resumen para apurados

  • Un joven de 22 años golpeó con un ladrillo en la cabeza a su expareja de 20 en el barrio Tradición de Santiago del Estero el viernes por la noche y se dio a la fuga.
  • La víctima estaba en la vereda de un familiar cuando el agresor le arrojó el proyectil, causándole traumatismo de cráneo antes de ser internada en el Hospital Regional.
  • La policía local identificó al sospechoso e intensificó los operativos de búsqueda para detenerlo, mientras la joven continúa bajo evaluación médica.
Resumen generado con IA

Una joven de 20 años fue atacada por su ex, que la golpeó con un ladrillo en la cabeza y escapó. El hecho ocurrió durante la noche del viernes en el barrio Tradición, en Santiago del Estero.

El episodio ocurrió cerca de las 23.20, sobre la calle Julián y Benicio Díaz, casi Salavina, en el barrio Tradición. La joven se encontraba en la vereda de la casa de una familiar cuando fue sorprendida por el acusado, un hombre de 22 años, de apellido Coronel.

De acuerdo con el reporte policial, el joven habría agarrado un ladrillo y se lo arrojó directamente a la víctima. El golpe le provocó una herida en la cabeza y un traumatismo de cráneo.

Después de la agresión, el sospechoso escapó del lugar. Cuando llegaron los efectivos de la Comisaría Comunitaria N° 8, ya no se encontraba allí.

La joven recibió las primeras atenciones de personal del SEASE, que llegó tras el pedido de auxilio, según informó El Liberal. Luego fue trasladada de urgencia al Hospital Regional, donde los médicos evaluaron las lesiones provocadas por el golpe.

Mientras la víctima permanecía bajo atención médica, los investigadores comenzaron a buscar al acusado, que ya fue identificado y sería conocido en la zona. Hasta el momento, continúa prófugo y se realizan distintas tareas para localizarlo.

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