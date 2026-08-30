Joris Voorn, antes de salir a la cabina: “En Buenos Aires no tengo que tocar solamente las cosas fáciles”

Esa libertad con la que arma sus sets también aparece cuando produce. No habló de un ritual especial ni de esperar el momento indicado para que llegue una idea. A veces abre un loop en la computadora. Otras, toca unas notas en el sintetizador. Una lleva a la siguiente, suma otros elementos y la música comienza a aparecer. “Antes de que te des cuenta, es un proceso que va automáticamente”, explicó.