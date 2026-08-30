“Me debo a esta institución”: Leonardo Ponzio habló tras su debut como entrenador de River

También tuvo palabras para el plantel y para Lucas Martínez Quarta, quien había recibido críticas por su rendimiento y por el penal que falló en la eliminación de River en la Copa Sudamericana. “Hay un grupo de jugadores impresionante. Hoy se dio el resultado que no se venía dando y es por el trabajo que venían haciendo”, sostuvo antes de referirse al defensor: “Tiene corazón por esta institución y siente todo mucho. Tiene calidad, es de selección, jugó en Europa… son momentos”.