“Me debo a esta institución”: Leonardo Ponzio habló tras su debut como entrenador de River

Resumen para apurados
- Leonardo Ponzio debutó como DT interino de River con un triunfo 3-2 ante Banfield de visitante por el Torneo Clausura, tras asumir el cargo luego de la salida de Eduardo Coudet.
- El ex capitán asumió a pedido de la dirigencia, destacó la propuesta ofensiva del equipo y respaldó a Lucas Martínez Quarta frente a las críticas por la Copa Sudamericana.
- Ponzio tendrá su estreno como entrenador de River en el Monumental el próximo domingo 6 de septiembre, cuando enfrente a Independiente Rivadavia por el torneo local.
Leonardo Ponzio tuvo su debut como entrenador de River con una victoria 3-2 ante Banfield y luego habló por primera vez en conferencia de prensa. El nuevo técnico del Millonario destacó la actuación de su equipo en el estadio Florencio Sola y valoró especialmente la propuesta ofensiva que intentó implementar en su estreno.
“Intentamos jugar por dentro y que le llegue la pelota a los delanteros, Correa, Thiago Almada y Driussi. Cuando jugás de visitante, el local tiene que hacer el esfuerzo para buscar el resultado. Fue un partido peleado”, analizó Ponzio sobre el encuentro correspondiente a la séptima fecha del Torneo Clausura.
El ex capitán también explicó cómo se produjo su llegada al cargo luego de la salida de Eduardo Coudet. “Enzo y la dirigencia me conocen, saben cómo soy y terminé aceptando la propuesta. Me debo a esta institución. Estoy muy contento y feliz. Cuando hay que estar, hay que poner la cara”, expresó el entrenador, que asumió de manera interina.
A la hora de hablar sobre sus referencias para comenzar su carrera como técnico, Ponzio aseguró que tomó algo de cada entrenador que tuvo durante su trayectoria como futbolista. “Saqué de todos los técnicos que tuve. En cualquier profesión es importante delegar y tengo dos personas al lado con mucha experiencia. River es un país entero y hay que saber llevarlo”, explicó.
También tuvo palabras para el plantel y para Lucas Martínez Quarta, quien había recibido críticas por su rendimiento y por el penal que falló en la eliminación de River en la Copa Sudamericana. “Hay un grupo de jugadores impresionante. Hoy se dio el resultado que no se venía dando y es por el trabajo que venían haciendo”, sostuvo antes de referirse al defensor: “Tiene corazón por esta institución y siente todo mucho. Tiene calidad, es de selección, jugó en Europa… son momentos”.
El próximo partido de River
El próximo desafío de Ponzio será el domingo 6 de septiembre, desde las 19:15, cuando River reciba a Independiente Rivadavia por la octava fecha del Torneo Clausura. Será el primer partido del entrenador al frente del equipo en el Monumental.