River encontró aire en el debut de Leonardo Ponzio: le ganó 3 a 2 a Banfield y escaló en el Clausura

El equipo mostró dos caras durante el encuentro: tuvo buenas asociaciones y generó peligro en ataque, pero también sufrió cuando Banfield encontró espacios por los costados. Una de las principales modificaciones que implementó Ponzio fue la posición de Almada, que se ubicó más centralizado y detrás de Correa y Driussi. El mediocampista tuvo varias oportunidades y terminó siendo una de las figuras del equipo.