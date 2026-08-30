River encontró aire en el debut de Leonardo Ponzio: le ganó 3 a 2 a Banfield y escaló en el Clausura
Resumen para apurados
- River Plate venció 3-2 a Banfield en el Florencio Sola por el Torneo Clausura, en el exitoso debut de Leonardo Ponzio como director técnico interino.
- Con goles de Driussi, Almada y Correa, el equipo se recuperó tras la reciente salida de Eduardo Coudet y la eliminación en la Copa Sudamericana.
- El triunfo ubica a River en puestos de Copa Sudamericana en la tabla anual, previo a enfrentar como local al líder Independiente Rivadavia.
River debutó con triunfo para Leonardo Ponzio como entrenador. El "Millonario" derrotó 3-2 a Banfield en el estadio Florencio Sola, por la séptima fecha del Torneo Clausura, y consiguió tres puntos importantes después de la eliminación en la Copa Sudamericana y la salida de Eduardo Coudet. Sebastián Driussi, Thiago Almada y Ángel Correa marcaron para el conjunto de Núñez, mientras que Bruno Sepúlveda convirtió los dos goles del "Taladro".
El equipo mostró dos caras durante el encuentro: tuvo buenas asociaciones y generó peligro en ataque, pero también sufrió cuando Banfield encontró espacios por los costados. Una de las principales modificaciones que implementó Ponzio fue la posición de Almada, que se ubicó más centralizado y detrás de Correa y Driussi. El mediocampista tuvo varias oportunidades y terminó siendo una de las figuras del equipo.
La apertura del marcador llegó a la media hora de juego, cuando Correa metió un preciso pase por encima de la defensa para que Driussi definiera de primera. Poco después, River tuvo un penal a favor por una infracción sobre Almada. Diego Rodríguez contuvo el remate en primera instancia, pero la ejecución debió repetirse por invasión de área. En la segunda oportunidad, Almada no falló y puso el 2-0.
En el complemento, Banfield consiguió descontar a través de Sepúlveda y volvió a meterse en partido. River respondió con una buena jugada individual de Correa, quien amplió nuevamente la diferencia para establecer el 3-1. Sin embargo, Sepúlveda volvió a aparecer con un golazo y marcó el 3-2, por lo que el cierre tuvo al equipo local buscando el empate y al Millonario intentando sostener la ventaja.
Cómo quedó River y cuándo vuelve a jugar
Con la victoria, River llegó a los siete puntos y quedó 11° en la Zona B, con la misma cantidad de unidades que Banfield. Además, el triunfo le permitió ubicarse noveno en la Tabla Anual, con 36 puntos, dentro de los puestos de clasificación a la próxima Copa Sudamericana, aunque todavía puede ser superado por Independiente o Instituto.
El próximo partido del Millonario será el domingo 6 de septiembre, cuando recibirá a Independiente Rivadavia desde las 19:15 en el Monumental. El conjunto mendocino es actualmente el líder de la Tabla Anual, por lo que será una nueva prueba para Ponzio, que comenzó su interinato con una victoria y ahora buscará darle continuidad al equipo.