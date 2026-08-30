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Se quedó sin trabajo y encontró una insólita salida laboral: saca piojos a domicilio

Damaris Hernández tiene 32 años y es madre de dos hijos. Ante la falta de empleo, convirtió una actividad que conocía desde chica en un particular emprendimiento que rápidamente llamó la atención en redes sociales.

Se quedó sin trabajo y encontró una insólita salida laboral: saca piojos a domicilio
Hace 2 Hs

Resumen para apurados

  • Damaris Hernández lanzó en Cipolletti un servicio a domicilio de extracción de piojos para generar ingresos y cuidar a sus hijos tras quedar desempleada.
  • La joven de 32 años convirtió un saber cotidiano en un negocio difundido por Facebook, cobrando entre $15.000 y $20.000 por atención personalizada.
  • El caso refleja cómo la crisis de empleo impulsa alternativas laborales informales e innovadoras que permiten conciliar la economía familiar con la crianza.
Resumen generado con IA

La crisis laboral obligó a muchas personas a buscar alternativas para generar ingresos. En ese contexto, Damaris Hernández, una joven de 32 años de Cipolletti, Río Negro, encontró una salida laboral tan particular como inesperada: sacar piojos y liendres a domicilio.

Damaris es mamá de un bebé de cuatro meses y de un niño de tres años. La necesidad de conseguir un ingreso sin alejarse del cuidado de sus hijos la llevó a transformar en un emprendimiento una actividad que conocía desde pequeña.

Así comenzó a ofrecer un servicio de extracción de piojos y liendres, tanto en su propia casa como trasladándose hasta el domicilio de sus clientes. La propuesta rápidamente comenzó a circular por las redes sociales y despertó la curiosidad de numerosos usuarios.

Cómo nació el emprendimiento de Damaris

Antes de publicar el servicio, Damaris conversó la idea con su pareja. Durante varios días tuvo dudas y no sabía cómo reaccionarían las personas ante una propuesta tan poco habitual.

“Le decía: ‘¿Y si me animo y pruebo?’”, contó la joven.

Finalmente, después de pensarlo durante aproximadamente una semana, decidió publicar el emprendimiento en Facebook. Contra sus expectativas, la respuesta fue positiva.

“Pensé que se iban a reír porque es un poco raro, pero no. Muchos me felicitaban”, relató en diálogo con Cadena 3.

La repercusión le permitió comenzar a recibir consultas de familias que buscaban una alternativa para enfrentar la presencia de piojos y liendres, especialmente en niños.

Cuánto cuesta sacar piojos a domicilio

El emprendimiento de Damaris ofrece distintas alternativas de acuerdo con el lugar donde se realiza el tratamiento.

Quienes solicitan que la joven se traslade hasta su domicilio deben pagar $20.000 por persona.

En cambio, quienes prefieren acercarse hasta la casa de Damaris pueden acceder al servicio por $15.000 por persona.

Además, cuenta con una promoción para familias que necesitan realizar el procedimiento a dos personas en el mismo domicilio: dos tratamientos por $30.000, siempre que el servicio se realice en la vivienda del cliente.

Una salida laboral en medio de la crisis

Más allá de lo llamativo de la propuesta, la historia de Damaris refleja una realidad que atraviesan muchas familias: la necesidad de generar ingresos mediante nuevos emprendimientos ante la dificultad para conseguir un empleo tradicional.

En su caso, el objetivo también fue encontrar una actividad que pudiera compatibilizar con la crianza de sus dos hijos.

Lo que comenzó como una idea que le generaba dudas terminó convirtiéndose en una alternativa laboral. La difusión en redes sociales, además, permitió que el servicio llegara a más familias interesadas.

El particular emprendimiento demuestra cómo, frente a la falta de oportunidades laborales, algunas personas buscan transformar conocimientos y actividades cotidianas en servicios capaces de generar ingresos.

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